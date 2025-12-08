長崎市が、アメリカ・セントポール市と姉妹都市提携を結んで今年で70周年。

節目を祝う限定メニューが市役所のレストランに登場しました。

長崎市役所のレストラン「ル・シェフ」で7日限定で提供されたのは、ローストポークと具だくさんのクラムチャウダーです。

肩ロースの表面をフライパンで焼き、オーブンでじっくりと火入れしたローストポークは、バーベキューとチーズ2種類のソースで味わいます。

（客）

「(肉が)厚い。ソースもおいしい」「肉に味がしっかりしていて、おいしかった。ご飯と合う」

長崎市がアメリカ・セントポール市と姉妹都市を結んで、7日で70周年を迎えたことを記念するご当地メニューで、100食限定で提供されました。

（長崎市 国際課 田中 健 係長）

「姉妹都市について、より多くの市民の方に知っていただきたい。きっかけとして料理が身近に感じられるので食堂に相談したところ、快く引き受けてくださった。国際都市長崎を知っていただく機会をこれからも作っていきたい」

長崎市は、セントポール市やオランダ・ライデン市など6つと姉妹都市、スコットランドのアバディーン市など3つと市民友好都市を結んでいます。

長崎市役所1階のロビーには、セントポール市と長崎の子どもたちが平和を祈って描いたキッズゲルニカが25日まで飾られています。