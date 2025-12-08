【12月のムーンアクション】12月20日は射手座の新月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします
――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！
■12月のムーンアクションは？
12月の満月のことを、ネイティブアメリカンはCold Moon（寒月）と呼んでいました。寒い毎日が続きます。でも年末年始はイベントも多く、楽しいシーズン！ 中でもクリスマスは最大のイベントです。
クリスマスのラッキーカラーは赤と緑。ラッキーナンバーは12。プレゼントを大きな靴下に入れるのは、最近ではあまり見られないかも。サンタクロースこと聖ニコラウスは12月5日に、学生や子供の守護聖者にプレゼントを配るスケジュールを決めるのだそうですよ。
メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。
※月齢とは？
新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。
■12月11日〜20日
11日（月齢20.8）……明るい人とお付き合いを。つられて明るくなりそう。
12日（月齢21.8・下弦）……銀のアクセサリーに磨きをかけてピカピカに。
13日（月齢22.8）……テレビの再放送に案外得るものあり。見逃したのならぜひ。
14日（月齢23.8）……不用品は売却を。ちょっとしたお小遣いに。
15日（月齢 24.8）……みんなでワイワイパーティを。たまには羽目はずして。
16日（月齢25.8）……恋の出会いがありそう。パートナーとの愛も深まる予感。
17日（月齢26.8）……旅行運のいい日。脳内トリップでも十分◎。
18日（月齢27.8）……将来やりたいことができそう。資格や免許取得を。
19日（月齢28.8）……一日に何度も鏡をチェック。笑顔を絶やさずに。
20日（月齢0.1・新月）……内面を磨きたい日。お稽古事を始めましょう。
12月22日は冬至。一年で一番日が短い日です。太陽の誕生日とも呼ばれこの日から、だんだんと日が長くなっていきます。冬至の日にゆず湯に入ると、病気にならないといわれています。また、こんにゃくやなんきん（かぼちゃ）など、「ん」のつく食べ物を食べると健康運がアップするのだそう。変わったところではお嫁さんがお姑さんに靴下を贈ると、円満に過ごせるとか。是非お試しを。
（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock
