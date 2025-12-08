VTuberの“学園”が解散 「QuizKnockの後輩」4人は新しいステージへ
インフルエンサー事務所GROVEは8日、VTuberプロジェクト「てらめたる学園」の運営を12月26日をもって終了すると発表。これを受け、QuizKnockの運営会社batonは同日、メンバーのうち4人の事業を譲受すると発表した。
「てらめたる学園」は、GROVEが2023年7月にスタートした、「 "明日、学校や職場で思わず話したくなる" 話題や知識を発信」をテーマとするVTuberプロジェクト。batonが運営するQuizKnockの「楽しいから始まる学び」というコンセプトと共鳴するビジョンを持っていることから協業にいたり、今年4月16日に夢川夢、羽流ぴょこ、解問ハテナ、狐灯魂文字麿が「QuizKnockの後輩」としてデビューした。
こうした中で「てらめたる学園」解散を発表。12月26日をもって、ファンレターの受付およびサイト運営などを終了する。その後、幽ヶ浦もち、数多エニ、ノピ・テュルーペの3人は、個人として活動を継続する。「QuizKnockの後輩」として活動してきた4人は、batonで活動を継続する。
batonで活動する4人は「てらめたる学園」という名称での活動は終了し、新しいグループ名での活動を予定。新しいグループ名は後日発表予定。「新しいステージに進む4名の活動にご期待いただけますと幸いです」と呼びかけた。
