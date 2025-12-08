ヨネスケこと落語家の桂米助（77）が5日放送のBSフジ「BSフジLIVE プライムニュース」（月〜金曜後8・00）に出演し、昨年7月に再婚後の日々を明かした。

66歳だった2015年に長年連れ添った前妻と熟年離婚し、昨年7月に20歳下の女性と再婚。

コロナ下では仕事がなくなって出掛けることもできずに「1人でいたら軽いうつになりまして」と不安な日々を過ごしたという。「病院に行ったらその先生がいい先生でね。“治るの簡単だよ、これ作りなさい”って」と新たなパートナーを作ることを勧められた。「それでできまして、再婚した。逆に言うとコロナがなければ再婚できなかったかもしれない」と振り返った。

当初は婚姻届を提出せずにパートナー関係で十分だと考えていたが、入院時などに備えて法的な配偶者となった方がいいとの助言を受けて結婚を決意。「パートナーじゃなくて結婚しなきゃと、そう思った」と明かした。

パートナーがいるといないとでは生活が「全然違う」と言い、「噺家ですから人と話をするのが大好き。『突撃！隣の晩ごはん』でよその家にいきなり突撃してしゃべってたりして、それがコロナの時はできなくなっちゃってた。テレビに話し掛けたって戻ってこないし。どうしたらいいかと思った時に精神的に病んで」と振り返る。

再婚してからは「（生活の張りの）レベルが違いますね、全然」と笑い、「1人の時はカップラーメンでもいいけど結婚すると体のことを考えて“野菜を取りなさい。肉もたまにはいいけど”とか言ってくれるっていうのが…話し相手がいるって全然違う」と話していた。