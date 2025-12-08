公正取引委員会は、自動車大手「スズキ」の完全子会社の部品メーカー「スニック」に対し、下請法違反を認定し、再発防止を勧告しました。

公正取引委員会によりますと、「スニック」は、遅くとも去年3月以降、下請業者10社に対し、自動車部品の量産期間が終わり、部品の発注量が大幅に減ったにもかかわらず、価格見直しの協議を行わず、300種類以上の部品の単価を据え置いたということです。

下請法では発注量が減った部品の単価を著しく低く据え置く行為は「買いたたき」として禁じていて、初の「買いたたきの禁止」違反を認定しました。

また、部品製造に必要な金型など880個を下請業者14社に無償で保管させていたとして、「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」違反も認定しました。

「スニック」は、「今回の勧告を厳粛に受けとめ、2度とこのようなことを起こすことがないよう、再発防止に努める」とコメントしています。

自動車業界では今年11月に「三菱ふそうトラック・バス」も金型の保管をめぐり勧告を受けていて、公正取引委員会は、業界全体に注意喚起を行い、監視を強化しています。