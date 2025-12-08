ＢＡＲＢＥＥ　ＢＯＹＳのＫＯＮＴＡ、「四肢は完全麻痺」を告白…不慮の事故で、音楽活動は４人組で継続

「ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ（バービーボーイズ）」のボーカル＆サックスのＫＯＮＴＡが８日、自身の公式サイトで現在、「四肢が完全麻痺」の状態であることを明かした。

同サイトで「ＫＯＮＴＡからご報告」として「過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ四肢は完全麻痺」と告白したＫＯＮＴＡ。「肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした。『ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ＰＥＡＣＥ』では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である」と続けた。

ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳも同日、公式サイトで「ＢＡＲＢＥＥは『ＢＯＹＳＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ ＰＥＡＣＥ』として、新たなステージへ」の表題のもと、「小沼俊明（Ｄｒ）は先の公演をもって勇退。ＫＯＮＴＡ（Ｖｏ．＆ ＳＡＸ）は不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」と説明。「『ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ ＰＥＡＣＥ』は、ＫＯＮＴＡ、杏子、いまみちともたか、ＥＮＲＩＱＵＥの４名により、ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ。どうか、続報を期待してお待ちいただきたい」と呼びかけた。

ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳはツインボーカル編成の男女５人組バンドだった。「目を閉じておいでよ」「勇み足サミー」「 女ぎつね ｏｎ ｔｈｅ Ｒｕｎ」などのヒット曲で知られている。

◆ＫＯＮＴＡからのご報告全文

ファンのみなさま・関係各位

過日、不測の事態に陥り、医師から「命は永らえない」と告げられたものの、生き延びてしまった！・・・とはいえ四肢は完全麻痺。

肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした。

「ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ＰＥＡＣＥ」では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である。ＫＯＮＴＡ