¥ìー¥Àー¾È¼Í¡¡Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬´î³¦Åç²¤Ø¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¤¡ÖÆÃ°Û¤Ê¾õ¶·¤Ê¤¤¸Â¤ê¸øÉ½¤»¤º¡×
Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¡¢²ÆìËÜÅç²¤Ç¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ìー¥Àー¤ò¾È¼Í¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÀïÆ®µ¡¤òºÜ¤»¤¿Ãæ¹ñ¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡Ê¤ê¤ç¤¦¤Í¤¤¡Ë¡×¤¬¤½¤Î¸å¡¢´î³¦Åç²¤Ø¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤È¤È¤¤6Æü¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿J15ÀïÆ®µ¡¤¬¡¢²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¾å¶õ¤ÇÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤Î·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF15ÀïÆ®µ¡¤Ë¥ìー¥Àー¤òÃÇÂ³Åª¤Ë¾È¼Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀïÆ®µ¡¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀµÅö¤Ê·³»ö³èÆ°¤òÅÙ¡¹Ë¸³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎËÇ«¤Î¹Ò¹Ô¥ëー¥È ¤¤Î¤¦´î³¦Åç²¤Ë ÀïÆ®µ¡¤Ê¤ÉÈ¯Ãå´Ï50²ó
¡ÊÌÚ¸¶ ´±Ë¼Ä¹´±¡Ë¡Ö¡ØÃæ¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ò¿¼¹ï¤ËÁË³²¤·¤¿¡Ù¤È¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤Î»ØÅ¦¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÀïÆ®µ¡¤òºÜ¤»¤¿¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï3ÀÉ¤È¤È¤â¤ËÅì¥·¥Ê³¤¤«¤é²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤ò¹Ò¹Ô¡£
¥ìー¥Àー¾È¼Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¤Î¾å¶õ¤Ç¡¢6Æü¤Î¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤È¡¢¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¤«¤é¸á¸å7»þ¤¹¤®¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎËÇ«¤«¤éÀïÆ®µ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤¬Ìó50²ó¡¢7Æü¤Ë¤ÏÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈ¯Ãå´Ï¤¬Ìó50²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶õÊì¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¤Ï7Æü¡¢´î³¦Åç¤ÎÅì¤ª¤è¤½190¥¥í¤Î³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ°Û¤Ê¾õ¶·¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤Ê¤É¤¬·Ù²ü¡¦´Æ»ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦