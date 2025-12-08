欧州株 高安まちまち、英独仏指数はいずれも売買拮抗
東京時間19:06現在
英ＦＴＳＥ100 9669.74（+2.73 +0.03%）
独ＤＡＸ 24080.24（+52.10 +0.22%）
仏ＣＡＣ40 8102.06（-12.68 -0.16%）
スイスＳＭＩ 12981.33（+45.03 +0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:06現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47992.00（-9.00 -0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6885.00（+6.75 +0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25777.75（+45.75 +0.18%）
