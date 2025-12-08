欧州株　高安まちまち、英独仏指数はいずれも売買拮抗
東京時間19:06現在
英ＦＴＳＥ100　 9669.74（+2.73　+0.03%）
独ＤＡＸ　　24080.24（+52.10　+0.22%）
仏ＣＡＣ40　 8102.06（-12.68　-0.16%）
スイスＳＭＩ　 12981.33（+45.03　+0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:06現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47992.00（-9.00　-0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6885.00（+6.75　+0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25777.75（+45.75　+0.18%）