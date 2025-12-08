通勤・通学時間帯の駅で不審物が見つかり騒ぎとなりました。

大分県中津市のJR日豊本線今津駅で8日朝、粘着テープで包んだ箱のような不審物が見つかりました。

警察が回収して確認を急いでいます。

◆須賀則友カメラマン

「午前9時30分です。不審物が見 つかった今津駅では県警の機動隊でしょうか。警察官が準備を しているのが確認出来ますこれから不審物に対応するものとみられます」

物々しい空気に包まれた駅。

警察などによりますと8日午前6時半ごろ、中津市にあるJR日豊本線の今津駅の改札付近でJRの関係者が不審物を見つけました。

不審物は、段ボール箱1つで幅23センチ、長さ36センチ、高さ16センチあり粘着テープで包まれていたということです。

中津市

県警の機動隊が出動し通報からおよそ5時間後…。

白い布のようなものに包まれた不審物が回収され車に載せられました。

警察は一時半径およそ200メートル以内に住む住民に避難を呼びかけました。

◆近所の人は

「えらい何台も何台も（パトカーが）来るので飛び出してみたら田舎の駅に不審物がということでびっくりした」

日豊本線の上下線は一部区間でおよそ4時間に渡り運転見合わせとなりおよそ5000人に影響が出ました。

現在は通常運行となっていて駅周辺の交通規制も解除されています。

警察は現在、この不審物に危険性が無いかを調べています。