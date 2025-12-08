もしも自分の夫とママ友に面識があったらと考えると、怖くなりますよね。普通に生活していたら知り合いになるはずがないのに、2人が顔見知りだった場合、考えられるのはどんな理由なのでしょうか？ 今回は、初対面のはずの夫とママ友が顔見知りだった理由を聞いてドン引きした話をご紹介いたします。

既婚者合コンで知り合っていた

「最近仲良くなったママ友に、うちの夫を紹介したときのこと。夫はどこかソワソワと落ち着かず、ママ友と目を合わせようともせず、最初は人見知りしているのかと思いました。でも、ママ友のほうもなんだかいつもとは違う様子で、私はなにかを察したんです。

帰宅して夫を問い詰めると、突然『ごめん！』と謝ってきました。事情を聞くと、ママ友とは既婚者合コンという飲み会で会ったことがある人だったそうです。そんないかがわしい飲み会に参加していたことにも引いてしまったし、夫でもあり父親でもある立場の人間が、こんな浅はかな行動をしていたことにもあきれるし……。

最初は近くに住む人で飲み友達を作ることが目的だったらしいけど、既婚者合コンに参加してる時点で完全に下心があるってことですよね。夫はママ友との不倫は否定してたけど、なにも信用できなくなりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 既婚者同士の合コンということは、不倫を肯定しているようなものですよね。なにもないと言われても、浮ついた気持ちがあったことは確かなので信用はできなくなるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。