ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä³¦ÃíÌÜ¤ÎºÛÈ½¡Ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¤¬¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎNASCAR¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³

¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¤Ïº£¡¢¡É¥³ー¥È¡É¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÎ¾Ã¼¤Ë¥ê¥ó¥°¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³ー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡Äî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¡¢¶¦Æ±¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¡Ö23XI¥ìー¥·¥ó¥°¡×¤È¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥í¥¦¡¦¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¥¹¥È¥Ã¥¯¥«ー¥ìー¥¹¡ÖNASCAR¡×¤òÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ÇÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥çー¥À¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥Îー¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ç¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢NASCAR¤ÎÃæ¤Ç¸øÊ¿¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤À¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Federal antitrust trial against NASCAR underway.
23XI Racing owned by Michael Jordan and Denny Hamlin is one of the plaintiffs in this case.
Denny Hamlin breaks down in tears as the first witness testifying at NASCAR antitrust trial | AP News pic.twitter.com/KEnUZQV1uh
- Estephany Escobar (@EstephanyNews) December 2, 2025
¡¡NASCAR¤È¤Ï¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Î¥ªー¥Ð¥ë¥³ー¥¹¤ä¥íー¥É¥³ー¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»ÔÈÎ¼ÖÉ÷¤Î¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¥«ー¡×¤ÇÀï¤¦Á´ÊÆ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥ìー¥¹¡£Ç¯´Ö¿ô½½Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤ä¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¿ô¤ÎÌÌ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥êー¥°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¡Ø¥«ー¥º¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥çー¥À¥ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Ç¥Ëー¡¦¥Ï¥à¥ê¥ó¤È¶¦¤Ë¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢NASCAR¤Ë»²Àï¡£¼ÖÂÎ¤ÎÀ¸»º¤Ï¥È¥è¥¿¤¬ÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»¾¡Íø9¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¤¿¤Á¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶½¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Á¥ãー¥¿ー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤À¡£¥Á¥ãー¥¿ー¤È¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤ËËè½µ½ÐÁö¤¹¤ë¸¢Íø¤Î¤³¤È¡£È¯¹Ô¿ô¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¿ôÉ´Ëü¥É¥ë¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤Î¸¢Íø¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï1·ï¤Ë¤Ä¤4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó69²¯8000Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²ÁÃÍ¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¥ãー¥¿ー¤ÏNBA¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÍ¸ú´ü¸Â¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹¹¿·¾ò·ï¤ÏNASCARÂ¦¤¬°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØThe Guardian¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡Ö»ý¤Á²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Âç²È¤Ë¡Ø¿ôÇ¯¤´¤È¤Ë¹¹¿·¤·¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÎã¤¨¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢NASCAR¤Ï2024Ç¯¡¢15ÁÈ¤Î¥Áー¥à¥ªー¥Êー¤ËÂÐ¤·¡¢2025～31Ç¯¸þ¤±¤Î112¥Úー¥¸¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¿·¥Á¥ãー¥¿ー·ÀÌó¤Ë6»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤è¤¦Ç÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ13¥Áー¥à¤Ï½ðÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢23XI¤È¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥í¥¦¤Î2¥Áー¥à¤À¤±¤¬µñÈÝ¤·¡¢Î¾¿Ø±Ä¤Ï·ÀÌó¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁÊ¾Ù¤ØÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸¶¹ðÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ï¡ÖÇ¯´Ö¿ôÀéËü～¿ô²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤Ê¤ëµï¾ì½ê¤ä¼ý±×ÇÛÊ¬¤ÏNASCAR¤ÎºÛÎÌ¼¡Âè¤Ç¡¢»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄêÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¸¥çー¥À¥ó¤Ï¥Áー¥à¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó62²¯1000Ëü±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÍèµ¨°Ê¹ß¤â¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏNASCAR¤À¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Áー¥àÂ¦¤Ï¥Á¥ãー¥¿ー¤¬NBA¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¸¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹±µ×Åª¤«¤Ä¾ùÅÏ²ÄÇ½¤Ê»ñ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢NASCARÂ¦¤ÏÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥Á¥ãー¥¿ー¤Ï¤à¤·¤í¥Áー¥à¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤òÁý¤ä¤¹ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤·¤Æ½ÐÁö¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢È¿¶¥ÁèÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤ä¥í¥¸¥ãー¡¦¥Ú¥ó¥¹¥ー¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÊª¥ªー¥Êー¤¿¤Á¤¬¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥çー¥À¥ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥à¥ê¥ó¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¥Á¥ãー¥¿ー·ÀÌó¤ò¡Ö¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»àË´¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¡£ÈñÍÑ¹âÆ¤È¼ý±×¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥Áー¥à¤¬»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥çー¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤Î¶¦Æ±¥ªー¥Êー¡¢¥Ø¥¶ー¡¦¥®¥Ö¥¹¤â¡¢¿··ÀÌó¤Ø¤Î½ðÌ¾¤ò¡Ö²¿É´¿Í¤â¤Î½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤È¸Î¥¸¥çー¡¦¥®¥Ö¥¹¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¬¤Ë½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç²¡¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎºÛÈ½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶âÁ¬ÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Çæ¿³¤¬¸¶¹ðÂ¦¤ò»Ù»ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ãー¥¿ーÀ©ÅÙ¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ä¡¢NASCAR¤Î°ìÉôÇäµÑÌ¿Îá¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤²þ³×¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢NASCAR¤¬¾¡ÁÊ¤¹¤ì¤Ð¡¢23XI¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥í¥¦¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¤ÎÂÎÀ©°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¤ÇÛÊ¬¤Î¥Á¥ãー¥¿ー¤¬ÊÌ¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Î¾ÝÄ§¤Ï¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2ÅÙ¤Î¥¹¥êー¥Ôー¥È¤òÃ£À®¤·¤¿MJ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥³ー¥È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥çー¥À¥ó¤ÎºÛÈ½¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¸½ÃÏ±ÇÁü