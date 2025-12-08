Travis Japan¤¬ÊÑ´éÈäÏª¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¡Ö#¼·¸Þ»°³Ý²È¡×¡Ö#¸µÂÀ¤¯¤ó¶âÈ±¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡ÙÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢£Travis Japan½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTravis Japan¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õÊÑ´é①～②
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡ÙÈÖÁÈX¤Ë¤ÆTravis Japan¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£12·î8Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥éー¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤È¥²¥¹¥È¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¦µÈß·´×Ìé¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTravis Japan¼è°·ÀâÌÀSHOW¡×¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ä¥Ð¤¤¤È¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡£ÊÑ´é¤ÎÏÃÂê¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤¬¡È¼·¸Þ»°³Ý²È¤Ç¤ÏÊÑ´é¤ÎÊ¸²½¤¬¤Ê¤¤¡É¤ÈÀë¸À¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð±é¼Ô¤¬½¸¹ç¤·¡¢ÊÑ´é¤ÇµÇ°»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
X¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¥í¥´¤òÇØ¤Ë4¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À»Ñ¤È¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤ÈÊÑ´é¤òÈäÏª¤·¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¡£ÊÑ´éÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#¼·¸Þ»°³Ý²È¡×¡Ö#¸µÂÀ¤¯¤ó¶âÈ±¡× ¡Ö#ÊÑ´é¤ÎÊ¸²½¡×¤ÈX¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£