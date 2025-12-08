長崎と歴史的につながりの深い、ポルトガルの文化を発信するイベントが県内各地で開かれています。

県庁1階で出迎えてくれるのは、南島原市のマスコットキャラクター「ベイガ船長」。

モチーフは、1567年に口之津港に初めて寄港したポルトガル船の船長です。

「ポルトガル・フェスタ」は、県とポルトガルがおととし結んだ連携協定をもとに、ポルトガルの魅力を県民にPRしようと企画。

8日と9日の開催で、会場には県内の自治体との交流の歩みを紹介する展示ブース。

ほかにもポルトガルワインや金平糖、刺繍といった特産品の物販ブースがお目見えし、訪れた人たちが、本場の味わいを楽しんでいました。

（出店者）

「なかなか手に入らない希少なワインということだが、みなさんもぜひ一回飲んでほしい」

（来場者）

「ステキだと思う。全然知らない世界が広がっていて。ポルトガルにも行ってみたいなと思ったりもするので」

南島原市では「ポルトガル・フェスタ」の一環として、高さ30メートルのクリスマスツリーが登場。

松明を手に進むのは、16世紀のポルトガル人らの姿を再現した「南蛮行列」です。

ラテン語で “クリスマスの祭り” を意味する「フェスティビタス ナタリス」。

市民ら、約100人が参加しました。

（参加者）

「初めてのことばかりで緊張しているが、すごく楽しい」

（参加者）

「みなさんと(一緒に)できてうれしかった。歴史を思い出すことが大切」

街路樹にはイルミネーションが施され、多くの来場者が長崎とポルトガルのつながりを実感する機会となったようです。