アソビシステムによる、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」から新グループ「ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ（モアスター）」が誕生した。デビュー曲「もっと、キラッと」が８日に配信リリースされ、１２日にＫアリーナ横浜で開催されるＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．主催イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＳＥＳＳＩＯＮ ｖｏｌ．１７」でのデビューが決定した。

メンバーは新井心菜（１６）、遠藤まりん（１８）、笹原なな花（１６）、鈴木花梨（１９）、高梨ゆな（２０）、中山こはく（１７）、萩田そら（２０）、森田あみ（１７）、山本るしあ（１８）。平均年齢１７．８歳で、グループ名には未熟で未完成な彼女たちが「もっと（ＭＯＲＥ）」成長し、「輝き・憧れ（ＳＴＡＲ）」の存在へなれるようにという想いが込められている。

全員がＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＭＡＴＥＳ出身で、先輩グループたちが創り出す“ＫＡＷＡＩＩ”に憧れ、その光を一番近くで浴びながら成長してきた。“ＷＩＴＨ ＫＡＷＡＩＩ”をコンセプトに、この９人だからこそ届けられる“ＫＡＷＡＩＩ”を、ファンと一緒に探し、創り上げていく。プロデューサーは「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」の総合プロデューサーでモデル、タレントとして活動する木村ミサ。

「もっと、キラッと」は結成前の合宿で、デビューメンバー選考の課題曲として披露された楽曲で、グループ名とタイトルがリンクする「もっと（ＭＯＲＥ）成長し、輝き・憧れ（ＳＴＡＲ）の存在へ」という想いを象徴する一曲。ダメな自分も受け入れながら“もっとキラッと輝く”ことをテーマに、未熟ながらも前へ進もうとする彼女たちの姿を重ねたメッセージ性の高い楽曲で、来年２月１１日に発売される「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ」に収録される。

メンバーのプロフィルは次の通り。

・新井心菜（あらい・ここな）２００８年１２月１８日生まれ、東京都出身。メンバーカラーはオレンジ。

・遠藤まりん（えんどう・まりん）２００７年３月２９日生まれ、神奈川県出身。メンバーカラーは青。

・笹原なな花（ささはら・ななか）２００９年７月７日生まれ、東京都出身。メンバーカラーは黄。

・鈴木花梨（すずき・かりん）２００６年９月１０日生まれ、岡山県出身。メンバーカラーはミントグリーン。

・高梨ゆな（たかなし・ゆな）２００５年９月１８日生まれ、千葉県出身。メンバーカラーは水色。

・中山こはく（なかやま・こはく）２００８年７月３０日生まれ、神奈川県出身。メンバーカラーはシルバー。

・萩田そら（はぎた・そら）２００５年８月１６日生まれ、神奈川県出身。メンバーカラーは紫。

・森田あみ（もりた・あみ）２００８年２月６日生まれ、東京都出身。メンバーカラーはピンク。

・山本るしあ（やまもと・るしあ）２００７年１０月１３日生まれ、北海道出身。メンバーカラーは赤。