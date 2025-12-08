ミカンを次々むしり取りポケットへ…「半分は取られた」何者かがミカン盗む“瞬間” 手を後ろに組みながら歩き畑の木から何度も
神奈川・相模原市で目撃されたのは、たわわに実ったミカンを何者かがもぎ取っていく一部始終です。
目撃者は「一生懸命育てたものなので、納得がいかない」と話します。
11月22日午後12時半ごろ、防犯カメラに映っていたのは、畑に植えてあるミカンの木に近づく1人の人物。
キョロキョロと周囲を警戒しているようです。
すると次の瞬間、1つ、2つ、3つ…と、ミカンをとっては、次から次へとエプロンのポケットに詰め込んでいきます。
その後、どこかへ歩いていったミカン泥棒。
別の角度の防犯カメラを確認すると、もぎ取ったミカンでしょうか、何かをポケットから取り出し、手押し車にのせたあと、その場を立ち去る様子が記録されていました。
目撃者によりますと、9月から度々畑に現れたというこの人物。
奪ったミカンの数は…。
目撃者：
（実っていたのは）全部で40個くらいではないかと思う。半分くらいは取られてなくなっているような状態。楽しみにしていたミカンを取られてるので、すごくショックでした。
警察は窃盗事件として捜査を続けています。