元大阪府知事の橋下徹氏（56）が8日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。肌ケアの話題から頭髪の増毛とヒゲ脱毛をしていることについてその理由も含めて告白した。

番組のお天気コーナーで寒気と寒気も間に暖かい日があることで、空気がカラカラになって、お肌の乾燥につながるとの話題になった。ユージが「僕は風呂上がりに化粧水とかつけるんですよ、顔にね、乾燥するんで。なんかつけた直後にパリッとしていて」と話すと、MCの石井亮次も「クリームのいいやつを塗らないと」とお肌ケアの保湿論が展開。ユージは「だから、妻のちょっといいヤツ（クリーム）をパクろうかな、って」と続けた。

石井から「橋下さんもお肌のケアなんぞやられるんでしょうか」と問われた橋下氏は「僕、ヒゲ脱毛やった。すごいすっきりして」と明かした。石井に「ヒゲ脱毛。もう2年ぐらいなります？」と尋ねられ、「もう3年ですね」と答えて「あの増毛の薬も飲んでるから、忙しいんですよ」と髪の毛周辺をなでた。

ユージにも「逆のことやってるんだ」とツッコミを入れられると「増毛やって、こっちも眉毛とか鼻毛とか耳毛とか影響してくるんで、マッチポンプみたい」と笑わせた。石井に「増毛の薬を飲んでても、脱毛したところからは生えてこないんですか」と問われ、「毛穴が残ってるヤツから出てくる。毛穴が完全になくならない限りは薬の方が影響でてくる。それで脱毛のレーザーあてたりとか」と話した。

さらに石井から「でも、頭の毛はいい感じなんでしょ」と聞かれ、「5年ぐらい前の写真みたら、すごいですよ僕。5年ぐらい前から…薬の力すごいですね」と増毛剤の効果について話した。石井に「それ、合法の薬ですか？」と聞かれ、慌てて「合法ですよ、やめてください。本当に合法です」と“疑惑”を否定。大久保佳代子からも「モテようとしてるんですか？ 何なんですか？ この年になって、急激に」とツッコまれて、即座に「妻のためだけに」と増毛の理由について答えた。