ブラジル1部でロケット弾

海外サッカーのブラジル1部アトレチコ・ミネイロは現地時間7日、本拠地でヴァスコ・ダ・ガマに5-0で快勝した。スタメン出場した元ブラジル代表FWフッキは、長距離のフリーキックを叩き込んだ。39歳とは思えないロケット弾にファンは衝撃を受けている。

フッキの左足が火を噴いた。1-0の前半32分。25メートル以上あるフリーキックの助走をとった。走り出し、左足を振り抜くと、矢のようなシュートがゴール右に一直線に突き刺さった。あまりの威力にスタンドも騒然。実況席も大盛り上がりだった。

ブラジル専門メディア「グローボ」公式Xが実際の動画を公開。ネット上の日本ファンからは驚きの声が上がった。

「えぐすぎんだろ笑笑笑笑」

「ロベカルやんけ」

「まだ現役だったんだねえ」

「相変わらずスゴい」

「いまだにとんでもないの蹴ってて笑ってしまった」

「ザスパとの開幕戦みたいなフリーキックまだ決めれるのかよ」

39歳フッキは、2005年に川崎と契約し来日。札幌、東京Vでもプレーした。今季はリーグ戦33試合に出場し8ゴール6アシストを記録している。



（THE ANSWER編集部）