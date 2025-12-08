伊藤英明「東京コミコン」登壇で喜び「夢が叶いました」号外配布で観客殺到・作品の反響も明かす
【モデルプレス＝2025/12/08】俳優の伊藤英明が6日、「東京コミコン2025」メインステージにて開催された自身が主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ「ドンケツ season2」イベントに、金子ノブアキ、青柳翔、本宮泰風、柳葉敏郎、原作者・たーし氏とともに登壇。作品の反響を明かした。
【写真】人気俳優陣が突如号外配布 観客殺到
最新の予告映像が流れたあと、熱気溢れる会場にキャスト・原作者が登壇すると会場からは大きな拍手が。プライベートで来るほどコミコンが好きだという伊藤は「毎年3日間来ています。コミコンは最高です。コミコンに出演させていただくなら、自分の作品で、キャラクターを持って出演したかったので、今日は本当に夢が叶いました」と笑顔で語った。
いかつすぎる見た目のドンケツヤクザ・沢田政寿（ロケマサ）を演じた伊藤。Season1の配信後の反響を聞かれると「髪が伸びたね、と言われます（笑）。撮影中は髪の毛も眉毛も剃り込みを入れていたので、他の現場で会う方々に伊藤英明と気付いてもらえなかったのですが、最近髪が伸びてようやく気付いてもらえるようになりました。娘の送り迎えをしているのですが、撮影中は『その期間だけ学校に来ないでくれ』と言われました（笑）」と笑いを交えて明かした。
ロケマサの相棒的存在の山倉慎之助（チャカシン）役の金子は「原作が大好きだったので、撮影中はとにかく夢中で取り組んでいました。配信された後、この作品の大きさを痛感し、凄さを日に日に感じて、『俺はえらいものに出てしまったんじゃないか』と思いました。すごく嬉しいです」とその反響の大きさに驚いた様子。
さらに、孤月組・若頭の金田寛乙役の青柳は「普段連絡をとらない友達からも、『ドンケツ観たよ』という連絡をもらったり、大好きな原作だったので、皆さんに好評ですごく嬉しいです」、月暈組の組長であり、執行部にも席を連ねる野江谷英一役の柳葉は「世代に問わず『次の展開はどうなるの？』という期待感でいてくださっていました」と視聴者の熱い思いに喜びを明かした。
たーし氏は、本作を観た率直な感想として「面白すぎて、何回観たのかわからなくなるくらい何回も観ました。原作を好きでいてくださるファンの方々も、この作品の実写化にはすごく満足してくれたんじゃないかな、と思います。皆さんかっこいいのはもちろん、いかつくて、怖くて、原作の方でも参考にしようと思えるくらい、素晴らしかったです」と語り、キャストへの信頼を言葉にした。
Season2から登場する新キャラクター・関東最大の極道組織「無双山一家」鷹十組の本部長・速水邦光の話題になると、演じた本宮は「僕も原作の大ファンで、そして速水というキャラクターが大好きだったので、重いくらいのプレッシャーがありましたが、それはロケマサを演じる伊藤くんもそうで。そんな時に、たーし先生は現場に来てくださって、僕たちのプレッシャーを少しでも楽にしようとしてくださるんです。その勇気づけで、皆プレッシャーを跳ね除けて演じ切ることができました」とたーし先生への感謝を述べた。
伊藤は「泰風さんが演じる速水はめちゃくちゃかっこよかったです。衣装合わせで初めてお会いしたのですが、『そこに速水がいる』と思いました。泰風さんが現場に入ってくださってからは、現場をどんどん引っ張ってくださって、現場にとって良い効果を与えてくださいました」と称賛を送った。
たーし先生も「本当に最高でした。元々僕は『日本統一』のファンで、『氷室蓮司が速水を演じてくれている！』と、すごくテンションがあがりました。今や泰風さんを見て、原作の速水を泰風さんに寄せていっているほど。ずっと観ていたいくらい素敵でした」と絶賛した。
個性豊かなキャラクターが続々登場する本作について、役作りの工夫を聞かれると、伊藤は「実写化って、ビジュアルや話し方がすごく大事。特にビジュアルについては体重を15キロ近く増やして、毎日頭と眉毛に剃り込みを入れて、内から出る凄みを大切にしながら演じました。あとは、北九州弁に馴染みがなかったので、現場でも常に北九州弁をやっていました。青柳くん意外は（笑）」と会場の笑いを誘いながら真摯に語った。
“原作を読んでいない”“北九州弁を喋っていない”などといじられがちの青柳は、伊藤に「青柳くん演じる金田は、ここぞという時にサングラスを取るのですが、青柳くんはすぐにサングラスを取るんですよ」とツッコまれると「ちょっとでも自分の目が映らないかな、とか欲が出ちゃいました。雑念ですね（笑）」と照れ笑いを浮かべた。
金子は「チャカシンはワイシャツ1枚で登場するのですが、袖の長さがぴったりのシャツがなかなかないんです。衣装さんが何度も何度も作ってくださってようやく辿りつきました。そういうところも見ていただけると嬉しいと思います」とキャストだけでなくスタッフらもそれぞれのキャラクターに熱い思いが込められていることも明かした。
青柳は「僕は先輩方と対峙するシーンが多かったので緊張感もあったのですが、先輩方が現場を和ませてくださって、良い空気感で撮影ができたのですごく助けられました」と振り返る。本宮は「僕の場合は衣装がジャージなのですが、なかなか決まらず、衣装合わせに何日もかけました。カメラの前に立つ前の準備段階から皆の熱量がすごくて、スタッフの数もすごく多い現場でした」と製作陣の熱意を語った。
柳葉は「原作とは見た目が一番違うキャラだったので、裏切ってしまったと思いつつ、野江谷の“男の心の醜さ”みたいなものを、昭和の人間として感じたものがありました。見た目は少し違ったかもしれないですけど、ハートの部分は野江谷を感じてもらえたかな、と思います」と手応えを語った。
Season2では野江谷とロケマサの緊迫の最終決戦が描かれるが、伊藤は「柳葉さんと初めて打ち合わせさせていただいて、すごく緊張感がありました。柳葉さんから出てきた凄みが半端なかったです。野江谷とのシーンはseason2のクライマックスなので、是非楽しんでいただきたいです」と期待を煽った。柳葉は「何より佐藤刑事役を演じた安田さんに助けられました。彼が作った佐藤刑事という存在が、ロケマサと野江谷を1段も2段も引き上げてくれていると思います」と安田顕への感謝を語った。
『ドンケツ』は出演者が男性しかいない、まさしく“漢”のドラマ。撮影を振り返って、伊藤は「先ほどバックステージで予告を一緒に観ながら、楽しかったなと振り返っていました。現場は男ばかりで、部活みたいにわいわいやりながら撮影していました」、金子は「すごい速度で撮るんですよ。スタジオライブみたいな感じでした。その熱というものが映像に入っていると思います。たーし先生も何度も現場に足を運んでくださって、素晴らしい時間でした」と濃密でエネルギッシュな現場だったと明かした。
実際に撮影を見学したたーし氏は「緊張感がありつつも、羨ましいくらい楽しそうにやってくださっていました。僕がどこで撮影を見学すればいいのか迷っていた時に、青柳さんが声をかけてくださって、青柳さんの優しさに救われました」とお礼を述べ、それを受けて青柳は「先生に来ていただけたのはすごく嬉しかったです。良い緊張感の中で皆さんと作品を作ることができたので、僕にとってすごく良い経験になりました」と返した。最後に伊藤は「東京コミコンというのは情熱を持ったコミュニティの集まりだと思っておりますので、この『ドンケツ』を皆さんで応援していただけると嬉しいです。ありがとうございました」と締めくくった。
イベント後には、キャストとたーし氏が会場内で号外を配布。突如現れたキャスト陣に観客が殺到し、配布はあっという間に終了。会場は大きな話題と熱気に包まれた。特別なステージは、最後まで熱気と興奮に満ちたまま幕を閉じた。
原作者・たーし氏によるシリーズ累計930万部突破（※電子含む）の人気漫画「ドンケツ」。敵対する組事務所にロケットランチャーをぶちこみ、以来「ロケマサ」と呼ばれているならず者・沢田マサトシ。北九州を舞台にそんな出世見込みのないドンケツヤクザであるロケマサが問答無用に暴れまくる姿を描き、ヤングキングにて2011年〜2019年まで第1章が連載され、続編にあたる第2章がヤングキングBULLにて現在も連載中。実写化として4月25日に配信を開始すると、主演の伊藤演じるロケマサを筆頭に豪華キャスト陣が肉体改造や扮装などで忠実なキャラクターの再現度に挑み、その熱演が多方面で話題を呼んだ。（modelpress編集部）
