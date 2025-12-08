【AMERICAN HOLIC】がおしゃれ！ この冬、活躍しそう♡「フェアリーニット」

冬らしいエッセンスをコーデに盛り込むなら、ふんわりとしたフェザー調ニットのトップスがぴったり。季節感を高めつつコーデに華やぎを与えてくれそうです。甘すぎない上品なデザインで大人コーデにも取り入れやすいニットトップスを、今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】からピックアップ。着まわしやすく、冬コーデで出番が多くなるかも。

着まわし力◎ ふんわりとしたフェザー調素材のニットトップス

【AMERICAN HOLIC】「フェアリーニットプルオーバー」\2,990（税込・セール価格）

一点投入でシーズンムードが加速しそうなフェザー調素材のニットトップス。洗練されたデザインで、甘さ控えめに着られるのが嬉しいポイント。ゆったりとしたシルエットで、ボディラインを拾いにくいのもポイント。知的で大人っぽい雰囲気のブルー、ニュアンス感のあるチャコールなど、全5色展開です。

ジャケットと合わせてクラシカルなコーデに

こちらは色違いのライトグレーを着用。公式ECサイトによると「フロントインしやすい肉感で軽やか」とのことで、ジャケットやアウターも着ぶくれせず羽織れそうです。ジャケットコーデにはIラインスカートを合わせると、メリハリをつけてくれます。

