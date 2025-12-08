「母の妊娠が恥ずかしい」周りから冷たい視線を浴びた、思春期の私 → 弟の誕生で『思わぬ逆転劇』が！

年の離れた弟が生まれることへの『世間の冷たい目への恐怖』。しかし、実際に弟が生まれて溺愛する日々の中、近所の人から心無い陰口を叩かれます。その時、弟が放った『最高の成敗』とは？ 友人が体験談を語ってくれました。

周りの目が怖くて『恥ずかしい』と感じた妊娠期間

私が高校生になった春、まさかの事態が起きました。

私に弟ができたのです。再婚でもなく、正真正銘、両親から生まれた弟。

正直な気持ちは「この歳になって姉弟って、恥ずかしすぎるんですけど！」でした。

友人たちに話すたび、「えー！ 年の差すごいね」とおもしろがられたり、「お母さんが若いって勘違いされるよ」と冷やかされたり。

周りの目が気になる思春期真っ只中だった私にとって、母の妊娠期間は、本当に恥ずかしいと思っていました。

弟の誕生で一転

しかし、実際に弟が生まれると、その思いは一瞬でひっくり返りました。

弟は、それはもう、かわいくてかわいくてたまらない。

小さな指、ミルクの匂い、何をしてもかわいらしいその存在に、私は完全にメロメロになりました。

大学進学で家を出ることが決まっていた私の決意は、彼の寝顔を見るたびに「離れたくない」と激しく揺らいだほどでした。

そんな平和な溺愛生活が始まったある日、私は久しぶりに母と弟を連れて近所へ散歩に出かけました。

すると、背後から近所の人の話し声が聞こえてきました。