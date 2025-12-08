「コードギアス」シリーズ20周年企画発表！ 『奪還のロゼ』26年7月テレビ放送 完全新作『星追いのアスパル』制作決定
「コードギアス」シリーズが2026年で20周年を迎えることを受け、12月7日にシリーズ20周年に向けた企画をお披露目するイベント「コードギアス Project “To 20th” イベント」を開催。さまざまな情報を一挙解禁された。
【写真】完全新作『コードギアス 星追いのアスパル』制作決定
2006年に『コードギアス 反逆のルルーシュ』（全25 話）、2008年に『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』（全25話）がテレビ放送され大ヒットとなった「コードギアス」シリーズは、スピンオフ作品やコミカライズ、イベントや舞台化など、多方面に渡りメディアミックスを展開しており、今なおファンから熱い支持を得ている。
2017年10月から2018年5月にかけて、テレビシリーズ『反逆のルルーシュ』、『反逆のルルーシュ R2』全50話を3本の映画に再編集し、全編新規アフレコ収録と新作カットを追加した劇場総集編3部作が順次公開。そして劇場総集編3部作のその後を描く完全新作映画『コードギアス 復活のルルーシュ』が2019年2月に全国ロードショー公開され、興収10億円突破の大ヒットを記録した。
2020年12月に“コードギアスNext 10years Project”として、コードギアス二大新プロジェクトを発表。第1弾として、新作スマートフォンゲーム「コードギアス Genesic Re；CODE」が2021年9月にリリース。第2弾として新作アニメーションシリーズ『コードギアス 奪還のロゼ』が2024年5月より劇場にて全4幕が上映され、6月よりディズニープラスにて配信中だ。そして来る2026年、「コードギアス」シリーズは20周年を迎える。
このたび、『コードギアス 奪還のロゼ』が、2026年7月よりテレビ放送されることが決定。
また、シリーズの完全新作『コードギアス 星追いのアスパル』の制作が決まった。監督を野村和也、シリーズ構成を野崎まど、キャラクターデザインをろるあ、アガルマータデザインをYoshi.が担当。新たなコードギアスの物語が動き出す。
さらに、「コードギアス20 周年記念展覧会」が、2026年9月に東京、同年11月に大阪で開催決定。
そして、シリーズの20周年を記念して、プライズフィギュアや「るかっぷシリーズ」など商品企画が多数発表に。「コードギアス 奪還のロゼ」がHGシリーズにてプラモデル化決定。第1弾はZi‐アポロ。さらに、Zi‐アルテミスの商品化される。
可動フィギュアシリーズS.H.Figuartsより、「コードギアス 反逆のルルーシュ」企画が始動。2013年に展開されていたフィギュアシリーズが、20周年を記念して再始動となる。
プライズフィギュア、BANPRESTO EVOLVEからC.C.が2026年夏に全国のゲームセンターに登場予定。イラストレーター「かかげ」とのコラボイラストをフィギュア化する。2026年5月発売のルルーシュ＆スザクに続き、「るかっぷシリーズ」から、ルルーシュ（ゼロ）とC.C.の商品化が決定。ハイクオリティフィギュア「G.E.M.シリーズ」からL.L.とC.C.の再販も決まった。
「コードギアス」シリーズ宣伝アンバサダーに鷹嶺ルイが就任したことを記念して制作されたオリジナルナイトメアフレーム「ヴィンセント・ホーク」が、ゲームアプリ「スーパーロボット大戦DD」に期間限定参戦。そのパイロットを務めるキャラクター「ルイ・ホークアイ」のCVを鷹嶺ルイが担当する。
今年30周年を迎えた『新機動戦記ガンダムW』と、来年20周年を迎える『コードギアス 反逆のルルーシュ』のコラボレーションも決定し、コミカライズ企画が進行中。小笠原智史の漫画による新たな物語を届ける。
「コードギアス」シリーズの劇場上映作品13作が、全国の劇場でリバイバル上映される「コードギアス20 周年記念復刻上映会 Road to CODE GEASS 20th Year」が、2026年1月6日より上映開始。『コードギアス 反逆のルルーシュ』劇場総集編3部作、『コードギアス 亡国のアキト』全5章、『コードギアス 復活のルルーシュ』、『コードギアス 奪還のロゼ』全4幕を、隔週火曜と木曜に、2026年6月まで順次上映する。入場者特典として各作品1種、合計13種の「描き下ろしイラストスクエアカード」を配布するほか、劇場でのグッズ販売も実施。なお、本上映会を記念した描き下ろしキービジュアルを使用したムビチケ、アニメイト限定のムビチケ収納アクリルパネル付ムビチケ13枚セット（数量限定）も販売中だ。
2023年に上演されたミュージカルの待望の続編、ミュージカル『コードギアス 反逆のルルーシュ 正道に准ずる騎士』2が、クールジャパンパーク大阪 TTホールにて2026年1月23日〜25日、ヒューリックホール東京にて同年1月29日〜2月1日に上演。本公演のメインビジュアル、およびキャラクタービジュアル3枚が初解禁された。
さらに、「コードギアス」シリーズ公式YouTubeチャンネル「コードギアスチャンネル」では、20周年展開の始動を記念して、『コードギアス 反逆のルルーシュ』テレビシリーズ全50話を、12月28日〜2026年6月30日まで毎週土曜・日曜各21時に、YouTube無料配信。各話10日間の期間限定公開となる。
そして、「ルルーシュたち生徒会メンバー自らが運営する動画チャンネル」というコンセプトのYouTubeイラストドラマコンテンツ『「コードギアス 反逆のルルーシュ」アッシュフォード学園生徒会チャンネルTUBE！』が、12月15日より公開となる。
