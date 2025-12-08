ＤｅＮＡジュニアのメンバーに選ばれた三島南小の稲木蒼介（６年）が８日、三島市役所を表敬訪問した。父に、２０２１年に三島南高を監督としてセンバツ出場に導いた富士高の稲木恵介監督を持つ左打者で、１２月２６〜２９日に開催される「ＮＰＢ１２球団ジュニアトーナメント」（神宮球場と横浜スタジアム）では、憧れのイチロー氏の背番号「５１」で出場する。

蒼介は豊岡武士市長に「優勝に貢献します」と力強く約束。身長１７８センチ、体重７０キロの恵まれた体格を生かした打撃と走力が持ち味だ。左投左打で、現在は投手兼左翼手の二刀流５番打者として中軸を担う。チーム練習は８月から始まっており、松井飛雄馬監督ら元ＤｅＮＡ戦士のコーチ陣の指導を受け、捕球や速球への対応力の向上に手応えを感じている。

打席ではイチロー氏を意識したポーズを取るという。小学３年の冬、富士高野球部でイチロー氏が野球指導を行った時に、直接言葉を交わした経験から憧れを抱くようになった。今回のセレクションには１０１３人が参加し、合格者は１６人。背番号は指導者が決めるが、蒼介は長泉リトルヤンキースでも着用する「５１」への思いを、ユニホームだけでなく、背番号入りリストバンドや自己紹介などで熱くアピールして「５１」を勝ち取った。

その後、父を通じて手紙でイチロー氏に報告すると、サインボールが届いたという。「イチローさんを超える選手になりたい。夢はメジャーリーガーになることです」と笑顔。初戦は２６日、横浜スタジアムでソフトバンクジュニアと対戦する。“三島の小さなイチロー”は「めちゃくちゃ試合が楽しみです」と屈託のない表情で、胸を踊らせていた。（伊藤 明日香）