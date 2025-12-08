Game Source EntertainmentとDotemuから、アラクニドの脅威に対抗するための新作ゲーム『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー』が正式発表。

地球連邦の承認のもと、全市民を熱狂させるレトロFPSが2026年初頭にPC、PlayStation 5、そしてNintendo Switch2にて登場します。

Game Source Entertainment「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー」

発売時期：2026年初頭

対応機種：PC / PlayStation 5 / Nintendo Switch2

ジャンル：レトロファーストパーソンシューティングゲーム

開発元：Auroch Digital

『Warhammer 40,000: Boltgun』を手掛けたAuroch Digitalが開発を担当する、映画『スターシップ・トゥルーパーズ』の世界観をベースにした新作FPS。

オリジナル映画の25年後を舞台に、プレイヤーは壮絶な3Dピクセル化された戦場でアラクニド（バグ）との戦闘に身を投じます。

地球連邦が制作した「初の公式ゲーム」という設定のもと、市民権獲得を目指す兵士たちのためのガイドとして機能します。

伝説の経験を辿るソロキャンペーン

本作では、戦争のベテランであるサマンサ・ディーツの視点から、第一次バグ戦争中に恐ろしい「アサシンバグ」を狩った伝説的な経験を追体験。

アラクニドの母星クレンダスでの殲滅戦や、新しい惑星Pの探索など、過酷なミッションが展開されます。

象徴的な「モリタライフル」を含む14種類の武器、11種類の戦術支援、さらにメカ車両を駆使し、押し寄せるバグの群れを撃退する爽快なゲームプレイが魅力です。

ジョニー・リコ将軍が登場

映画でジョニー・リコ役を演じたキャスパー・ヴァン・ディーンが、将軍としてゲーム内に登場。

公開されたトレーラーでは、リコ将軍が本作を紹介し、市民たちを鼓舞する姿が描かれています。

バグの視点から戦況を学ぶ「反バグズ戦闘訓練」なども用意され、脅威を排除するためのスキルを磨くことが可能です。

未来の戦闘に備え、バグ退治に参加する準備を整える時。

Game Source Entertainment「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー」の紹介でした。

Starship Troopers (TM) & (C)2025 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. Game software excluding TriStar Pictures, Inc. elements: (C)2025 Dotemu SAS. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画の25年後を描く！GSE「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー」 appeared first on Dtimes.