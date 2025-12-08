スモカ歯磨が、2025年12月21日(日)に開催されるラグビーの試合「レッドハリケーンズ大阪 vs 豊田自動織機シャトルズ愛知」にて、特別企画チケットを販売。

モデル・タレントとして活躍する香川沙耶さんと共に試合観戦ができる、限定100名の特別な体験パッケージが提供されます。

スモカ歯磨「レッドハリケーンズ大阪 vs 豊田自動織機シャトルズ愛知」特別企画チケット

対象試合：NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン2 第2節

レッドハリケーンズ大阪 vs 豊田自動織機シャトルズ愛知

日時：2025年12月21日(日) 14:30 KICK OFF (一般開門 11:30)

会場：ヤンマースタジアム長居

価格：5,000円(税込)

定員：限定100名(定員に達し次第終了)

プライベートでもラグビー観戦を楽しむ香川沙耶さんと同じ特別エリアで応援できる、「この日だけ」の企画。

「ラグビー観戦の熱狂を、より身近に、より特別な体験として提供したい」という想いから実現しました。

試合の臨場感だけでなく、ゲストとの交流や現役選手によるリアルタイム解説を通じ、初心者でも安心して楽しめる新しい観戦スタイルです。

5つの豪華特典

このチケットには、ラグビーファンも初心者も楽しめる5つの特典が含まれています。

1. 香川沙耶さんと同じ特別エリアでの観戦

一般席とは異なる特別エリアで一体となって応援。試合中に席移動もあるため、隣で観戦できるチャンスも。

2. 直筆サインプレゼント

当日の観戦チケットブースにて、香川さんがその場でサインを実施。

3. 集合写真撮影

試合終了後に記念撮影を行い、後日データで送付。

4. チームOBと現役選手による「生解説」配信

ラジオアプリ「stand.fm」を使用し、プロの視点や裏話をリアルタイム配信。イヤホンで聴きながら観戦することで、ルールの理解度や楽しさが倍増します。

5. 来場記念「コスミオン」プレゼント

スモカ歯磨が展開する、朝と夜で使い分ける歯磨き粉「コスミオン」を参加者全員に進呈。

ゲスト：香川沙耶(かがわ さや)

モデル・タレントとして第一線で活躍し、ベストボディ・インターナショナルグランプリの受賞歴も持つ。

抜群のスタイルと美貌を誇る一方、プライベートでラグビー観戦に訪れるなどアクティブな一面も魅力です。

憧れのモデルと同じ空間で、熱気あふれる試合を楽しめるまたとない機会。

ラグビーの魅力と特別な思い出を持ち帰ることができるイベントです。

スモカ歯磨「香川沙耶さんと共に試合観戦ができる特別企画チケット」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定100名の特別な体験パッケージ！スモカ歯磨「レッドハリケーンズ大阪 vs 豊田自動織機シャトルズ愛知」特別企画チケット appeared first on Dtimes.