革新的製法「貴醸酒製法」を用いた、新たな銘柄！東京北区観光協会「白狐(びゃっこ)」

一般社団法人東京北区観光協会より、プレミアム日本酒「白狐(びゃっこ)」がMakuakeにて数量限定で登場。

近代日本酒の聖地である旧醸造試験所で生まれた革新的製法「貴醸酒製法」を用いた、新たな銘柄が展開中です。

東京北区観光協会「白狐(びゃっこ)」

販売期間：2025年12月3日(水)11時から

販売場所：Makuake プロジェクトページ

価格：12,000円(送料・税込)〜 ※リターンによる

東京都北区滝野川にある旧醸造試験所(現・国重要文化財)で1973年に誕生した「貴醸酒製法」を受け継ぐ日本酒。

貴醸酒とは、仕込み水の一部に清酒を使用する“酒で仕込む酒”という贅沢な製法で、国賓をもてなす高級酒として開発されました。

「白狐」では仕込みに「飛栄 純米大吟醸」を使用し、北区王子の飛鳥山公園から採取・培養された「飛鳥山酵母」を掛け合わせています。

東京港醸造の技術によって醸され、フレッシュな甘みと純米大吟醸ならではの爽快感を併せ持つ味わいを実現。

出逢いを祝う乾杯酒や、余韻を楽しむデザート酒としても楽しめる一本です。

地域の伝承「王子の狐」モチーフのデザイン

北区王子に江戸時代から伝わる伝承「王子の狐」をモチーフにしたボトルデザイン。

大晦日に狐たちが榎の木の下に集まり、王子稲荷神社へ参拝するという物語への敬意が込められています。

歌川広重の浮世絵にも描かれた地域の歴史を感じさせるパッケージ。

Makuakeリターン「白狐 1本セット」

価格：12,000円(送料・税込)

内容：白狐 480ml 1本

新たに誕生する貴醸酒「白狐」を楽しめるスタンダードなセット。

熟成を重ねることで味わいが深まり、時とともに変化する魅力も堪能できます。

Makuakeリターン「白狐＋飛栄 純米大吟醸 セット」

価格：16,000円(送料・税込)

内容：「貴醸酒 白狐」480ml、「飛栄 純米大吟醸」290ml 各1本

「白狐」と、その仕込みにも使用されているブランドの礎「飛栄 純米大吟醸」を飲み比べできる特別なセット。

人生の節目を祝う贈り物としても適しています。

近代日本酒の聖地の技術と物語が詰め込まれた、至極のプレミアム日本酒。

クラウドファンディングならではの特別な体験に注目です。

東京北区観光協会「白狐(びゃっこ)」の紹介でした。

