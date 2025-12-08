北海道各地で大切に育てられた大豆の個性を楽しむ！オシキリ食品「ご当地納豆 セット」

オシキリ食品が、北海道各地で栽培されている大豆の特色を活かした「ご当地納豆 セット」を楽天市場にて販売中です。

2025年12月3日より、6種類の個性豊かな納豆を食べ比べできるセットが登場しました！

オシキリ食品「北海道 ご当地納豆 セット」

発売日：2025年12月3日

販売場所：楽天市場

価格：オープン価格（詳細は販売ページ参照）

北海道の納豆の魅力を広めるため、本州市場への本格展開を見据えて開発された食べ比べセット。

北海道各地で大切に育てられた大豆の個性を、創業70年を超えるオシキリ食品の製造技術で引き出します。

地元北海道のイベントや空港でも好評を博した、味の違いを楽しめるラインナップです。

北海道 空知納豆

空知地区産の「つるむすめ大豆」を使用。

極大粒の大豆を使用しており、しっかりとした食べ応えのある食感が特徴です。

大豆本来の風味を引き立てる、かつお風味のたれで味わいます。

北海道 中標津納豆

中標津産の「ゆきほまれ大豆」を採用。

香り豊かで粘りが強く、大豆そのものの味わいを深く感じられます。

北海道ならではの鮭節を使用した、コクと深みのあるたれが付属します。

北海道 オホーツク納豆

オホーツク地方で育った「ゆきしずか大豆」を使用。

ふっくらとした極小粒で、しなやかな糸引きが魅力です。

ご飯によく絡む食感を、かつお風味のたれとともに楽しめます。

北海道 富良野納豆

富良野産の「ゆきほまれ大豆」を使用。

程よい歯ごたえと、澄んだ優しい甘みが口の中に広がります。

旨味たっぷりの鮭節たれとの相性も抜群です。

北海道 北竜納豆

北竜産の希少な「黒千石大豆」を使用。

黒豆ならではの奥深い香りと、豊かな甘みが特徴的な一品です。

かつお風味のたれが、黒豆の濃厚な味わいを引き立てます。

北海道 中札内納豆

中札内産の「大袖の舞大豆」を使用。

ふっくらとしていながら、もっちりとした独特の歯ごたえを楽しめます。

鮭節を使用したたれが、大豆の旨味を一層際立たせます。

北海道の豊かな大地と水、そして職人の技が生み出した6種類の納豆。

それぞれの土地の恵みを、食卓で手軽に食べ比べできる贅沢なセットです。

オシキリ食品「北海道 ご当地納豆 セット」の紹介でした。

