総務省は先月28日、去年1年間の政治資金収支報告書を公表し、田畑議員が派閥の裏金事件を受けて謝罪した直後の去年3月に、政治資金パーティーを開催し770万円の収入を得ていたことが分かりました。



こちらが先月28日に公表された、田畑議員の政治団体の去年の政治資金収支報告書です。



それによりますと、田畑議員は去年3月5日に、東京都内のホテルで政治資金パーティー「第6回モーニングセミナー」を開催していました。





田畑議員は自民党安倍派のパーティー収入のキックバックで、政治資金収支報告書への不記載が、2022年までの5年間で68万円あったとして、去年2月に謝罪していました。そのおよそ1か月後に、政治資金パーティーを開いていたことになります。このパーティーによる収入はおよそ770万円でした。こうした時期にパーティーを開いたことについて、田畑議員の事務所は、取材に「政策遂行のため、都内での朝食勉強会としての開催だった」と回答しました。これ以外にも、去年はあわせて4回の政治資金パーティーを開き、132万円の収入を得ていました。また、報告書では、案内状に「ご入金のみ」の項目を設けたことが、寄付の呼びかけに当たるとして問題となり、開催を中止した政治資金パーティーについても記載されています。このパーティーによる収入は723万円。一方、中止に伴う参加予定者への返金額は、156団体・個人に対して合わせて638万円で、85万円の差額が生じています。この差額について田畑議員の事務所は「返金処理は丁寧に対応したところであり、一部が2025年1月以降の事務処理となったため」と回答しました。