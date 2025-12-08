田畑裕明衆議院議員の無断・架空の党員登録問題を受けて、空席となっている自民党富山1区の次の候補者選考をめぐり、県連と富山市連が今週末、田畑議員への聞き取りを行うことが分かりました。おととい、田畑議員はKNBの単独インタビューに応じ、「そうした場を作ってもらえることは大変ありがたく、しっかり説明したい」と述べました。



関係者によりますと、自民党県連と富山市連は党本部の意向を受け、今月13日にも富山1区の現職・田畑裕明衆議院議員から無断・架空の党員登録問題について、改めて聞き取りを行います。





田畑議員はKNBの単独インタビューに応じ、次のように述べました。上野透キャスター「一区の支部長選考については、今月の13日に県連市連と田畑さんとの間でお話があるということですけれども」田畑裕明衆議院議員「13日に、話し合いの場を作っていただけることになりました。私はもちろん当事者でありますから、まずそうした場を作っていただけたということは、大変ありがたく存じております。しかし、その中でしっかり私がご報告やご説明するといったことについて、本当に謙虚に丁寧、そして全てをしっかりご報告をするという気持ちで、準備をしたいというふうに思っています」一連の問題を受け、自民党富山市連は党本部の承認を得て、田畑議員以外の候補者選考に着手しています。一方、候補者選考については「現職優先」が原則で、決める権限は党本部にあります。党本部の選挙対策副委員長として、橘慶一郎衆議院議員も参加する見通しです。田畑議員「党本部も、まずはやっぱり（無断党員登録問題や支部長不選任の経緯）客観的な事実を聞きたいと思うんですよね。お互いが双方から言うよりも、とか、せめて双方、ちゃんと話をした場をほしいっていうか、そこから今度は多分党本部が、判断の時計が動くんだと思うんですよ」無断架空の党員登録問題については次のように述べました。田畑議員「過去で何か解決した問題では、とんでもなくない、というふうには当然思っております。やはりご迷惑かけたこと、政治不信につながってしまったことについては、本当に重ね重ねおわびを申し上げます」今回の聞き取りを受け、党本部が事態の打開に向けて方針を示す可能性もあります。田畑議員への単独インタビューについては今週、改めて詳しくお伝えします。