¡ÎËÜÅÄÂÙ¿Í¤Î´ã¡Ï¼¯Åç¤ÎÍ¥¾¡¡¢ºÇÂç¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ïµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤À¡£MVP¤ÏÎëÌÚÍ¥Ëá¡£Ã¯¤è¤ê¤â¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Á¡¼¥à°¦¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¡£
¡¡J£±¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò£²¡Ý£±¤Ç²¼¤·¡¢2016Ç¯°ÊÍè£¹Ç¯¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Îµ´ÌÚÃ£¤ò¤ª¤¤¤Æ¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì»þÂå¤ò´Þ¤à¹ñÆâºÇÂ¿£¸´§ÌÜ¡£Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎJ£±Í¥¾¡¤Ï»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤â½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¸«»ö¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼¯Åç¤Ï£¸Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£²¤½£Ï©Àþ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥í¥³¥í¤È´ÆÆÄ¤ò¸òÂå¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êý¸þÀ¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¶¯²½¤¬Â³¤¤¤¿¡£J£²¹ß³Ê¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢¡Ö¶¯¤¤¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡×¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´í¤Ê¤¤¡×
¡¡»ä¤Ï¼¯ÅçOB²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¯Åç¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¡¼¥³¤Î¶µ¤¨¡×¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£¥¸¡¼¥³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î¼¯Åç¤¬¤¢¤ë¡£Å°Äì¤·¤Æ¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¸¡¼¥³¥¤¥º¥à¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥º¥à¤òÃÎ¤ë»Ø´ø´±¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢ÃæÅÄ¹ÀÆó¤¬¼¯Åç¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ºòÇ¯¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Öµ´ÌÚ¾·æÛ¡×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Öµ´ÌÚ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡ÃæÅÄFD¤«¤é¤½¤ó¤ÊÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤Ï¡Ö¤è¤·¡ª¡×¤È»×¤ï¤º·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡ª ¶¯¤¤¼¯Åç¤¬Ìá¤ë¡ª¡×¤È¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°¡¢»ä¤Ï¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWeb¡Ù¤ÎJ£±¥ê¡¼¥°½ç°ÌÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¼¯Åç¤òÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤¿¡£¡Ö¼¯Åç¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¼¯Åç¥¤¥º¥à¤òÃÎ¤ë»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¸½Ìò»þÂå¤ËÀèÇÚ¤È¤·¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤À¡£º£¤â²ñ¤¨¤Ð¸µµ¤¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»þ¤â¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡×¤ÈLINE¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª »à¤ÌÊª¶¸¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Èà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡½¡½J¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿1993Ç¯¡¢»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¤«¤é¼¯Åç¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿¡£¼¯Åç¤Ç¤Îµ´ÌÚ¤Ï¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤âÅöÁ³¤À¡£µ´ÌÚ¤ÎËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¹¶·âÅªMF¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¸¡¼¥³¡¢¥¢¥ë¥·¥ó¥É¡¢ÀÐ°æÀµÃé¡¢µÈÅÄ¹¯¹°¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ËÉÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£µ´ÌÚ¤Ï¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ê¡¼¥°¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¤Ë¤âÄ©Àï¡£¤·¤«¤·ºßÀÒ¤·¤¿·×£¶¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»Ä¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢¸ø¼°Àï38»î¹ç½Ð¾ì¤Ç£²ÆÀÅÀ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÏ¤á¤º¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤ÆÀîºê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ç²ê¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆÀîºê¤Ç²Ö¤¬³«¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¼¯Åç¥¤¥º¥à¤ÎÍý²ò¼Ô¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°¡¢Èà¤Ï¡ÖÅö»þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼¯Åç¤Ç°ìÈÖ³Ø¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âµ´ÌÚËÜ¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡µ´ÌÚ¤¬¾·æÛ¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦ÆóÊ¸»ú¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ´ÌÚËÜ¿Í¤â¡¢¼¯Åç¤Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¸¡¼¥³¥¤¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Çµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ß¤á¤ë¡¦½³¤ë¡×¤Î´ðËÜµ»½Ñ¤òÅ°Äì¤µ¤»¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡ª ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¥¸¡¼¥³¤¬¼¯Åç¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¤Î³«ËëÀï¤Ï£°¡Ý£±¤ÇÉé¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£´Ï¢¾¡¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀ¾¹¬µ±¤é²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ä¡¢ÆóÅÙ¤Î£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¸¡¼¥³¥¤¥º¥à¤¬Ãå¼Â¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿²Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¼¯Åç¡×¤¬Éü³è¡££··î20Æü¤Î24Àá°Ê¹ß¡¢°ìÅÙ¤â¼ºÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç15ÀïÌµÇÔ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
