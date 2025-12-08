ÉÔµùÂ³¤¯Ž¥Ž¥Ž¥º´ÅÏ¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¡Ö´¨¥Ö¥ê¡×µù¤Ë°ÛÊÑ¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡Ú¿·³ãŽ¥º´ÅÏ»Ô¡Û
º´ÅÏ¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¡Ø´¨¥Ö¥êµù¡Ù¤Ë°ÛÊÑ¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢11·î¤ËÆþ¤ë¤È»é¤Î¾è¤Ã¤¿´¨¥Ö¥ê¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÉÔµù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ»Ô¾ì¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´ÅÏ»Ô¤ÎÏÉºêµù¹Á¥Æ¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¤¤Îó¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø´¨¥Ö¥ê¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¤³¤ì10kg¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤òÁÀ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¡×
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤±¤¹Æâ¤Ç±Ë¤°¤Ö¤ê¤Î½ç°Ì¤ò¶¥¤¦¥ìー¥¹¤ä¤¢¤é½Á¤äÀÚ¤ê¿È¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÅß¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¤¢¤é½Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
µù¶¨¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´ÅÏ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë8kg°Ê¾å¤Î¥Ö¥ê¤ò¡Ø´¨¥Ö¥ê¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾ÄÅÏÑ¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯11·î¤´¤í¤«¤é¿È¤ÎÄù¤Þ¤Ã¤¿´¨¥Ö¥ê¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¿åÍÈ¤²ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯ÉÔµù·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë´¨¥Ö¥ê¤ò100ËÜ¶á¤¯³ÎÊÝ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æâ³¤ÉÜµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç ËÜ´Ö¿®½ÓÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹
¡Ö²¹ÃÈ²½¡¦µ¤¸õ¤Î°¤µ¡¦µÕ¤Ë²¹¤«¤¹¤®¤Æ¡£¥Ö¥ê¤¬¤È¤ì¤ëµ¤¸õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï(³«ºÅ)»þ´ü¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´Î¿´¡£¡×
8ÆüÄ«¡¢º´ÅÏ»Ô¤Î»Ô¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤È´¨¥Ö¥ê¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ö¥ê¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï1³ä¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë´¨¥Ö¥ê¤Ï1³ä¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º´ÅÏ¿å»ºÊªÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì ÌÚÂ¼¾ÏÊ¿·¸Ä¹
¡Ö¾®¤µ¤¤¥Ö¥ê¤ä¤ä¤»ºÙ¤Ã¤¿¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤Ï¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬´¨¥Ö¥ê¤Ï¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤1·î¡¦2·î¤¯¤é¤¤¤ËÂç¤¤Ê¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬Æþ¤ë¡£¡×
¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤Ä¤Å¤¯ÉÔµù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï－
¢£¸©¿å»º³¤ÍÎ¸¦µæ½ê Èõ¸ýÀµ¿Î½êÄ¹
¡Öº´ÅÏ¤Î¼þ¤ê¤Î³¤¿å²¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·³ã¸©¤è¤êËÌ¤ÎÊý¤Ë¤Þ¤À´¨¥Ö¥ê¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ö¥ê¤Ï14¡î°Ê¾å¤Î¿å²¹¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏËÌ¤Î³¤¤«¤éÆî²¼¤¹¤ë¥Ö¥ê¤Ï¿·³ã¸©¤è¤ê¾å¤Î³¤°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åÎä¤¿¤¤¿å°è¤¬¹¤¬¤ê¥Ö¥ê¤¬Æî²¼¤¹¤ë³¤°è¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤Èº´ÅÏ¤Ç¤Îµù³Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸©¿å»º³¤ÍÎ¸¦µæ½ê Èõ¸ýÀµ¿Î½êÄ¹
¡Öº£¸å ¿å²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈËÌ¤Ë¤¤¤ë¥Ö¥ê¤¬Æî²¼¤·¤Æ¤¤Æ¡¢º´ÅÏ¤Î¿·³ã¸©²¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æº´ÅÏ¤Çµù³Í¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
