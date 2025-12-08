Âç¤¤¤ËÆø¤ï¤¦¹Åç±Ø¼þÊÕ¡¡¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀïÎ¬¤Ï
¡¡ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¼èºà¤·¡¢½Ü¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥ß¥ä¥ï¥¤Î¥·¥Æ¥ó¡£¹Åç¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥óÂç¼ê¤Î¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ï¡Ä
¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤ÇÂç¤¤¤ËÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¹Åç±Ø¼þÊÕ¡£µÜÏÆ¤Î¥·¥Æ¥ó¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¹¡×
¡¡Á´¹ñ¤Ë13Ëü¼¼°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡£¹Åç¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¤¤¡¢¤¨¤¤¡¢¤¨¤¤¡×
¡¡2025Ç¯10·î¡¢¹Åç»Ô¤Ç2027Ç¯¤Ë³«¶È¤òÍ½Äê¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Îµ¯¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JR¹Åç±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤à2¤Ä¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò´Þ¤á¡¢¹Åç±Ø¼þÊÕ¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ïº£¸å6Åï¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÁí¿ô¤Ï2000¼¼¤òÄ¶¤¨¡¢¸©ÆâºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Åç±Ø¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤³¤Î¾ì½ê¤Ë·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¶¹âÁØ¥¿¥ïー·¿¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£Å¸Ë¾¥×ー¥ë¤â¤Ä¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡Ãæ¤Ç¤â2028Ç¯3·î¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¡Ö¹Åç±ØÁ°¥¿¥ïー¡×¤Ï¡¢ÃÏ¾å32³¬·ú¤Æ¤ÇÁ´600¼¼¡£ºÇ¾å³¬¤Ë¤ÏÅ¸Ë¾¥×ー¥ë¤äÂçÍá¾ì¡¢Âç·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç¤ÇÀª¤¤¤òÁý¤¹¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡£¹Åç¤Ç¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥°¥ëー¥×¤òÎ¨¤¤¤ë¸µÃ«¼ÒÄ¹¤Ï²áµî¤Î¼èºà¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥Ñ¥°¥ëー¥× ¸µÃ«°ì»Ö¼ÒÄ¹
¡Ö»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¾¤Ë1¤«·î´Ö¤º¤Ã¤ÈËþ¼¼¤À¤È¤·¤¿¤éÃ±²Á¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î»ØÉ¸¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò¤³¤Î»¥Àç¹Ê¡¤ÎÃæ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£±ØÁ°ºÆ³«È¯¤Ç¤«¤Ê¤ê¿Í¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¤ÇÌÌ¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î°õ¾Ý¤ò³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¢£30ÂåÃËÀ
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÃÍÃÊÅª¤Ë¤â¹â¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï·ë¹½¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¥µ¥é¥êー¥Þ¥óÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¢£20Âå½÷À2¿ÍÁÈ
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö»È¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â°ìÄê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¿®Íê¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¥¤¥áー¥¸¤À¤·¡¢¡Ê¼¡¤Ë¡ËÎ¹¹Ô¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¡×
¡Ê2025Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¡Ë
¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡Ö¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÀïÎ¬¡×¡Ê½¸Ãæ½ÐÅ¹ÀïÎ¬¡Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ¼¼¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á²Á³Ê»ÙÇÛ¸¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ªー¥Ðー¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¤âÂ¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÉô²°¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÝ½ü¤ä¥·ー¥Ä¸ò´¹¤Ê¤É¤Î¸úÎ¨¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÃÏ°è¸ÛÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë·úÀß¤¹¤ë¤´¤È¤ËÉ¬¤º£±¤Ä°Ê¾å¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯£±£°·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¹Åç±ØÁ°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ý¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
①¡Ö£¹¤Ä¤ÎÀÖ¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Æþ¸ý¥²ー¥È¡¢¥«ー¥É¥ー¡¢ÀÞ¤êÄá¤Ê¤É¤òÀÖ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
②¼×²»À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥µ¥Ã¥·¤òºÎÍÑ
③É¦Äæ¤ê¤ò£³Ëç¿Ï¤ËÊÑ¹¹¡¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¤É¤ó¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯12·î8Æü¡Ë