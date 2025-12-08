¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ž¥GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÛÃæ°æ°¡Èþ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×Æ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤¿Æ²¡¹¤Î±éµ»¡Ú¿·³ã¡Û
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤Ç¡¢¿·³ã»Ô½Ð¿È¤ÎÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥êー¥º¾å°Ì6¿Í¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¡£
¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬－
¿·³ã»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¡£¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥åーÀï¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÂçÉñÂæ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÆ±¤¸ÉñÂæ¤ÇÁè¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹ºäËÜ²Ö¿¥¤ä2024Ç¯¤Î½÷²¦¥¢¥ó¥Ðー¡¦¥°¥ì¥ó¤Ê¤É¼ÂÎÏ¼Ô¤¾¤í¤¤¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡£
Ãæ°æ¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡×¤Ï¼ºÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¾Ð´é¤Ç¡£¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤È¤á¤¿Ãæ°æ¡£¥·¥çー¥È½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁ´ÂÎ3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê
¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤â·è¤á¤Æ(¥Õ¥êー¤Ï)ºÇ¹â¤Î±éµ»¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡£¡×
·Þ¤¨¤¿¾¡Éé¤Î¥Õ¥êー¡£
Ä¾Á°¤Î6Ê¬´ÖÎý½¬¡£¤½¤Î¤È¤²ñ¾ì¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ°æ¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Î»Ñ¡£
¢£ÃæÄí¥³ー¥Á
¡Ö¿¿±û¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¤è¡£¡×
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê
¡Ö¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤ë¡£¡×
²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤À4Ê¬´Ö¡£Æ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤¿Æ²¡¹¤Î±éµ»¡£
¢£¼Â¶·
¡Ö¥Èー¥¿¥ë¤Ï220.89¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡ª¸½ºß¥È¥Ã¥×¡ª¤³¤ì¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥á¥À¥ë¤Ï³ÎÄê¡ª¡×
½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¸«»ö〝¶ä¥á¥À¥ë〟³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¿ÍºÇ¾å°Ì¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê
¡ÖËÜÅö¤ËÍ½ÁÛ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤µ¤«É½¾´Âæ¤Ë¤â¾è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢2°Ì¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¤¿¤À¡¢¥á¥À¥ë¤è¤ê¤â¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÆ´¤ìÂ³¤±¤¿¿Í¤ÎÁ°¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯³ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê
¡Ö(Q.¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿)¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª6Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£(Q.¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ëÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í)¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¤ÇÄ·¤Ù¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌ´¤ß¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤·¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢±¿Ì¿¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ºÇ½ªÁª¹Í¤È¤Ê¤ë¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤Ï2½µ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£19Æü(¶â)¤Ë½÷»Ò¥·¥çー¥È¡¦21Æü(Æü)¤Ë½÷»Ò¥Õ¥êー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
