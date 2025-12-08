¡Ú¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Û¥¹¥Î¥Ü¡¦Ê¿ÌîÊâÌ´¤¬´ÓÏ¿¤Î³ê¤ê¡õ¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥¢¥ë¥Ó¤Ï19»î¹çÏ¢Â³Ì¤¾¡Íø¡õ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¡Ú¿·³ã¡Û
¥µ¥Ã¥«ー¥¢¥ë¥Ó¤Î»î¹ç¤äÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥åー¥¹¤ò°ìµ¤¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Îー¥Üー¥É¡ÃÊ¿ÌîÊâÌ´¡Û
¡Ø¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍ¥¾¡¡Ù
Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢Â¼¾å»Ô½Ð¿È¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤¬´ÓÏ½¤Î³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Î3ËÜÌÜ－
ºÇ½é¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É900¡Ù¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¡ª3°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ì¯¹â»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»³ÅÄÎ°À»¤¬Æþ¤ê¡¢¸©ÀªÁª¼ê¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥×¥íÌîµå2·³¡Ã¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Û
¡Ø3Ç¯ÌÜ¤Ø½¼¼Â¤ÎÀïÎÏÊä¶¯¡Ù
¥×¥íÌîµå2·³¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤¬¡¢5Æü¤Ë¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ±Û¹âÂ´¡¦²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì ÀÐ»³°¦µ±Åê¼ê(18)
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¢£¿·³ãÂçÂ´¡¦ÀÐÀî¸©½Ð¿È ÅÄÀ¾ÀÀÊá¼ê(23)
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¥Ûー¥à¥é¥ó²¦¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£¥Ûー¥à¥é¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸µ¹Åç¤Î¾¾»³ÎµÊ¿¤Ê¤É12Áª¼ê¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤â¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¡¹¤È3Ç¯ÌÜ¤Ø¸þ¤±¤ÆÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥¢¥ë¥Ó¡Û
¡ØºÇ½ªÀá¤Ç¤âÇòÀ±ÄÏ¤á¤º¡Ù
ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀá¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¡£
»î¹ç¤ÏÁ°È¾9Ê¬¡¢¥â¥é¥¨¥¹¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ìÆ±ÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¤áÂ³¤±¤ë¤â¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Æþ¹¾ÂÎÀ©¸å °ìÅÙ¤â¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºŽ¥Ž¥Ž¥19»î¹çÏ¢Â³Ì¤¾¡Íø¡£ºÇ½ªÀá¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¢¥ë¥Ó¤Ï¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¥¯¥é¥ÖOB¤ÎÁ¥±ÛÍ¥Â¢¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥±Û¤µ¤ó¤Ï¡¢2002～2006Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥Ó¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢Ä¹¿È¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ³èÌö¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢º£Ç¯¤ÏUー20ÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥±Û¤µ¤ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö»ä¤Î·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤òÉ¬¤º〝¿Ê²½〟¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ëÍè¥·ー¥º¥ó¡¢Á¥±ÛºÓÇÛ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
