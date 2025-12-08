ËÌ¹ÅçÄ®¤ÎÃËÀ»¦³²¤«¤é25Ç¯¡¡»ö·ï²ò·è¤Î»å¸ý¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥
ËÌ¹ÅçÄ®¤ÇÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é12·î8Æü¤Ç25Ç¯¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤é¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤ÏÊÌ¤ÎDNA·¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢»ö·ï²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·Ù»¡´±
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ËÌ¹ÅçÄ®¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï12·î8Æü¡¢·Ù»¡¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢È¯À¸¤«¤é25Ç¯¤Ç¤¹¡£2000Ç¯12·î8Æü¡¢ËÌ¹ÅçÄ®ÂçÄ«¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¡×¤Î»ÜÀßÄ¹¤À¤Ã¤¿¶¿ÅÄÏÂ¾¼¤µ¤ó¡ÊÅö»þ49¡Ë¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¶»¤äÊ¢¤Ê¤É60¿ô¤«½ê¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè°ìÈ¯¸«¼Ô¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»àÂÎ¤Ï¤½¤³¤é¤è¡£ËÒÁð¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¹Â¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡Ê°äÂÎ¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ç·ì¤À¤é¤±¤Ç¡¢¥«¥Ã¥¿ー¥·¥ã¥Ä¤¬¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡¢ºÇ½é¤Ï¡£Ã¦ÎØ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤ì¤¬¤Ï¤Í¤Æ¤³¤³¤Ø¡Ê°äÂÎ¤ò¡ËÃÖ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¾ì½ê¤«¤éÌò100¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¡£
¤½¤Î¼Ö¤Ï¶¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÁè¤Ã¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬»ý¤Áµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¹Àî¤µ¤ó¤Ï¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè°ìÈ¯¸«¼Ô¡¦¿¹ÀîÄêÉ×¤µ¤ó
¡ÖÃæ¸«¤¿¤é·ì¤¬¥·ー¥È¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ÈÍî¤Á¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë·ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤Ï¤ä¤¯Êá¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¡×
Åö»þÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹ºî¶ÈÃå»Ñ¤Î2¿Í¤ÎÃË¡£¸©·Ù¤Ï»÷´é³¨¤ò¸ø³«¤·¡¢¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°äÂ²¤Ï»ö·ï²ò·è¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°äÂ²¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÈá»´¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢25Ç¯¤ÎÇ¯·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¿Í¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÆü¤âÁá¤¤ÈÈ¿Í¤ÎÂáÊá¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ÁÜººËÜÉô¤¬¤¢¤ë»³¸©½ð¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤â7¿ÍÂÎÀ©¤ÇÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»³¸©·Ù»¡½ð ¾®ÅÄË½ðÄ¹
¡Ö25Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¸«Êý¤Ç¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÈÈ¿Í¤Ë¤Ï¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÀÂ¼ÃÏÂÓ¤ÇÄ¾ÀÜ¤ÎÌÜ·â¤¬¾¯¤Ê¤¯¾Úµò¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¡×
¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ8·ï¡£2000Ç¯Á°¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤¬Â¿¤¯¡¢ÁÜºº°÷¤¬Ê¬»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¸¡µó¤Ë¤¤¤¿¤ë¾Úµò¤ò½½Ê¬¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö·ï¤â¡£2001Ç¯¡¢Ê¡»³»Ô¤Ç¼çÉØ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤«¤é20Ç¯¸å¤Î2021Ç¯¤ËÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ìº¯¤È¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÁÜººÃæ¤À¤Ã¤¿ÃË¤ÎDNA·¿¤¬°ìÃ×¡£Ä¨Ìò15Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯´ÖÌ¤²ò·è¤À¤Ã¤¿°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Çµ¯¤¤¿¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤Ç¡¢½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤â¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿·ìº¯¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎDNA·¿¤¬°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
25Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿ËÌ¹ÅçÄ®¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»¦³²¸½¾ì¤«¤é¡¢¶¿ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÊÌ¤Î¿ÍÊª¤ÎDNA·¿¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï²ò·è¤Î»å¸ý¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëDNA¡£¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿DNA·¿¤È¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤ÎDNA·¿¤ò¾È¹ç¤¹¤ëÃÏÆ»¤ÊÁÜºº¤¬É¬Í×¤À¤ÈÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø »õ³ØÉô¡¡»³ÅÄÎÉ¹ ¶µ¼ø
¡Ö¤¤¤«¤Ë¤½¤ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¿Í¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤·¤¤Èïµ¿¼Ô¤¬½Ð¤¿¡¢¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¹ç¤¦¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤ò¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Á¤é¤Î»ö·ï¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
»³¸©½ð¤Ë¤Ï11·î¡¢¿·¤¿¤Ê»÷´é³¨¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Î25Ç¯¸å¤Î»Ñ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ1·ï¤À¤Ã¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢»÷´é³¨¤Î¸ø³«°Ê¹ß6·ïÁý¤¨¡¢12·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ7·ï¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤âÁá¤¤ÈÈ¿Í¸¡µó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»³¸©·Ù»¡½ð ¾®ÅÄË½ðÄ¹
¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÎÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¹ï¤Ç¤âÁá¤¯ÈÈ¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
Èï³²¼Ô¤È°äÂ²¤ÎÌµÇ°¤ò¤Ï¤é¤¹¤¿¤áÁÜºº¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯12·î8Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û