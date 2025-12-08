¡ÖµîÇ¯¤Ï1¶Ì1000±ß¡×¤À¤Ã¤¿¥Ï¥¯¥µ¥¤ º£Ç¯¤ÏÈ¾ÃÍ¶á¤¯¤Ë ÀÄ²ÌÅ¹¡Ö½Ü¤ÎÃÏÊª¤òÁª¤ó¤Ç²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡×
»ÕÁö¤ËÆþ¤ê´¨¤µ¤âÁý¤¹Ãæ¡¢ÆéÎÁÍý¤ÎÎø¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
2024Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ï¥¯¥µ¥¤¤¬1¶Ì1000±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÌîºÚ²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¡¢Îä¤¨¤¿ÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÆé¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Þ¤¹¡¢ËèÈÕ¤Ç¤¹¤è¡£¼ïÎà¤Ï°ã¤¦¤±¤ÉËèÈÕÆé¤Ç¤¹¡×¡ÖÆé¤Ï´ÊÃ±¤À¤·¡¢ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤·¡¢ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤¡×¡ÖÆé¤ÏÈè¤ì¤¿Æü¤Ç¤¹¡£Æé¤Ï²ÈÂ²¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ëÅß¤Î¿©¤ÙÊª¡×
µ×¡¹¹¾Î¶Èô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÖÆé¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢ÍÕÊªÌîºÚ¡£¥Ï¥¯¥µ¥¤¤Ï¤Ò¤È¶Ì204±ß¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤Ò¤È¶Ì195±ß¤È¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×ÀÄ²ÌÅ¹¡Öº£Ç¯¤ÏµîÇ¯¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¡¢ºî¤ë¿Í¤âÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¶âÂô»Ô¤Î¶á¹¾Ä®»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ëÀÄ²ÌÅ¹¤òË¬¤Í¡¢2025Ç¯¤ÎÍÕÊªÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡£
ËÌ·ÁÀÄ²Ì¡¦ËÌ·Á¸¬ÂÀÏºÅ¹Ä¹¡Öº£Ç¯¤Î¥Ï¥¯¥µ¥¤¤ÏÃÍÃÊ¤¬°Â¤¤¡£µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈ¾ÃÍ¤¯¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¡£º£Ç¯¤ÏµîÇ¯¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¡¢ºî¤ë¿Í¤âÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ûÍ×¤è¤ê¤â¶¡µë¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·¹â¤¤¤¬¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈ¾ÃÍ¶á¤¤ÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ËÌÎ¦ÇÀÀ¯¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î¤ÎÌîºÚ²·Çä²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¥Ï¥¯¥µ¥¤Æ±ÍÍ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Í¥®¤âÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëÆéÊªÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ·ÁÀÄ²Ì¡¦ËÌ·Á¸¬ÂÀÏºÅ¹Ä¹¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤¬±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´³¤Ð¤Ä¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¶Ì¤¬¾®¶Ì·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ý³ÏÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡×ÃÏÊª¤òÁª¤ó¤Ç²È·×ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò
¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ËÆþ¤ë¥Ï¥¯¥µ¥¤¤Î¤¦¤Á¡¢2024Ç¯12·î¤Ï92%¤¬°ñ¾ë¸©»º¤Ç¡¢±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð¡¢12·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¡£
ËÌ·Á¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏÊª¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¸¤¯²È·×ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ·ÁÀÄ²Ì¡¦ËÌ·Á¸¬ÂÀÏºÅ¹Ä¹¡Ö½Ü¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÃÍÃÊ¤¬°Â¤¯¡¢²È·×¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡£12·î¤ÏÃÏ¸µÇ½ÅÐ¤Î·ê¿å»º¤Î¥Ï¥¯¥µ¥¤¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×
ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆéÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
