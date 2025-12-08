¼·Èø»Ô¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÇÃËÀ(93)»¦³² Æ±Éô²°¤À¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË(88)¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÌä¤¦¡Ö´ÕÄêÎ±ÃÖ¡×¤òÇ¯ÌÀ¤±1·î13Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹
2025Ç¯8·î¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ±¤¸Éô²°¤Ë½»¤à93ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ88ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£¶âÂôÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï8Æü¡¢ÃË¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Î´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¼¼¤ÎÃËÀ(93)¤ò»¦³²¡×»ö·ï¤Î·Ð°Þ
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2025Ç¯8·î22Æü¡¢¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¤Î²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¡Ö¼÷Ï·±à¡×¤Ç¡¢Æ±¤¸Éô²°¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿93ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¶âÂ°À½¤Î¤ª¤â¤ê¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤Ã¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¼¯ÅçÂæ¤Î²¬ÅÄÆ»ÄêÍÆµ¿¼Ô(88)¤¬»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶âÂôÃÏ¸¡¤Ï¡¢²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢8Æü¤Þ¤Ç3¤«·î´Ö¡¢¡Ö´ÕÄêÎ±ÃÖ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤ò2026Ç¯¤Î1·î13Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢±äÄ¹¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö·ù¤Ê¤È¤³¤í¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×ÍÆµ¿Ç§¤á¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç·ù¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤âÄ¾¤é¤º²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÃÏ¸¡¤Ï¡¢²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢°ú¤Â³¤·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
