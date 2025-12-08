¡ÖÅð¤ó¤À¤â¤Î¤Ï¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î²ð¸î»Î¤ÎÃËÂáÊá¡¡80Âå½÷ÀÆþ½ê¼Ô¤«¤é¸½¶â¤äµ®¶âÂ°¤Ê¤ÉÅð¤ó¤Àµ¿¤¤
¡¡ÆàÎÉ¸©¹á¼Ç»Ô¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç²ð¸î»Î¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ëÃË¤¬¡¢Æþ½ê¼Ô¤ÎÉô²°¤«¤éµ®¶âÂ°¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤ÀÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç8Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀàÅð¤È½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹á¼Ç»Ô¤Î²ð¸î»Î¡¦À¶¿åÂç¹ªÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï7·î11Æü¡Á28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¹á¼Ç»ÔÆâ¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢Æþ½ê¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤Î½÷À¤ÎÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶âÌó2Ëü±ß¤äµ®¶âÂ°¤Ê¤É·×22ÅÀ¡Ê171Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Çã¤¤¼è¤êÅ¹¤ÎÍúÎò¤Ê¤É¤«¤éÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÉô²°¤Ë¤ª¶â¤òÅð¤â¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÌµÃÇ¤ÇÆþ¤ê¡¢µ®¶âÂ°¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅð¤ó¤À¤â¤Î¤Ï¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤ÏÆþ½ê¼Ô¤ÎÉô²°¤Ë¸°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¦°÷¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÜÀß¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈï³²¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£