¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤µ¤ó¤Ï12·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é¡ÖÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë³²°¤Î¹ðÃÎ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤¬³«¼¨ÀÁµá¡©¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖºÛÈ½½ê¡Ø¤Á¤ç¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤Ê¤è¡Ê´þµÑ¡Ë¡Ù¡×¡Ö¡ØÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤¡Ù¤Ï·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö³«¼¨ÀÁµá¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤°¤é¤¤³«¤«¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤ì°Ê¾å²¿¤ò³«¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤ó¤Æ¤¹¤ó¤Ê¤è¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»ö¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼«¤éÂè»°¼Ô¤Ë¹Ô¤¦¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²Ã³²À¤Î¤¢¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜµ¤¤Ê¤ó¤À¤«¥Í¥¿¤Ê¤ó¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¡Ø¼ó¤ò¤Á¤ç¤ó¤Ã¤ÈÀÚ¤ë¡Ù¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä½½Ê¬¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö½½Ê¬¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤³¤¿¤±¤µ¤ó¤Ï6Æü¡¢¡Ö¡ØÊÛÏÀ¡ÙÁ´¸ø±é½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÀ®¸ù¤·¤¿¤ó¤ä¤í¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤Ç¤â¤Ê´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ä¡£¤Á¤ç¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¿¤±¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë³²°¤Î¹ðÃÎ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¶¼Ç÷ºá¤Ç¤¹¡£³«¼¨ÀÁµá¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¸Æ¤ÓÊý¤¹¤ë¿Í¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×6Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥¤Î°¡À¸¤µ¤ó¤¬¡ÖÀµµÁ´¶¤¯¤ó¤ÎÊÛÏÀ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£Â©¤òÆÝ¤à¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Ç¼êÃ¡¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÀµµÁ´¶¤¯¤ó¡¢¡¢¡¢À¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£ÀµµÁ´¶¤¯¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¿¤±¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¡À¸¤µ¤ó¡Ä¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤¢¤È¤½¤Î¸Æ¤ÓÊý¤¹¤ë¿Í¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)