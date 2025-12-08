¥í¥Ã¥Æ¡¢ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥é¥ß¡¼¡×¤ÎÈ¯Çä60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ß¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦±ØÇäÅ¹¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È»Ô¾ìÇä¾åNo.1¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Ü ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È»Ô¾ì 2020Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·îÎß·× ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÈÎÇä¶â³Û¡Ë¤Î¡Ö¥é¥ß¡¼¡×È¯Çä60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ß¡¼¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦±ØÇäÅ¹¸ÂÄê¤Ç12·î16Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ºòº£¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1.4ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥é¥ß¡¼¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.05¡óÌ¤Ëþ¡ËÉÊ¼Á¤Î¥é¥ß¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÆüÃæ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¿Í¤ä±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¾ì½ê¤È»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¥é¥ß¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°½Ð°Õ¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥Ñ¥¦¥Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤«¤Ä°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤Èµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÍøÊØÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£Ìë¤Î¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥ß¡¼¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÆüÃæ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ê¤É¤Ë¤â¥é¥ß¡¼µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÉÊ¼Á¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£Âç¿Í¤¬¤È¤¤á¤¯Ì£¤ï¤¤¤ò¤Î¤ó¤¢¤ë¥é¥ß¡¼¤Ç¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢È¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥é¥ß¡¼¡×¤¬¡¢¤Î¤ó¤¢¤ë¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.05¡óÌ¤Ëþ¡ËÉÊ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥é¥à¤È¥ì¡¼¥º¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³°½ÐÀè¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¡õ¥ê¥¯¥í¡¼¥º¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î¥Ñ¥¦¥Á·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï224±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥í¥Ã¥Æ¡áhttps://www.lotte.co.jp