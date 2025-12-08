¶áÅ´É´²ßÅ¹¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿Âçºå¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×¤ò¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¤ÇÈÎÇä
¶áÅ´É´²ßÅ¹¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÇÀ±à¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿Âçºå¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×2025Ç¯ÅÙ¤ÎÈÎÇä¤ò¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£¶áÅ´É´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ESGÊý¿Ë¡ÖÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃÏ°è¤È³è¤¤ë¡×¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤»ö¶È²ñ¼Ò¡áÉ´¡È²Á¡ÉÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯ÂçºåÉÜ²ÏÆîÄ®¤Ë¼«¼ÒÇÀ±à¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢¤¤¤Á¤´À¸»º»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£Âçºå¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÎÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢12·î17Æü¡Á21Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆîÄ®¤ÇÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿Ä«ºÎ¤ê¤¤¤Á¤´¤òÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¶áÅ´É´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆîÄ®¤ÇÄ¾±Ä¤¹¤ë¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Ç¤¤¤Á¤´¤ÎºÏÇÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå¤ÇºÎ¤ì¤¿¤¤¤Á¤´¡áÂçºå¤¤¤Á¤´¤È¾Î¤·¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç2023Ç¯¤«¤é¶áÅ´É´²ßÅ¹³ÆÅ¹¤ÇÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤«¤é¶áÅ´É´²ßÅ¹³ÆÅ¹¤ØÄ¾Á÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È´·²¤ÎÁ¯ÅÙ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
12·î17Æü¡Á21Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¤ÈÆàÎÉÅ¹¤Ë¤ÆÂçºåÉÜ²ÏÆîÄ®¤ÇÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿Ä«ºÎ¤ê¤¤¤Á¤´¤òÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ÊÉÊ¼ï¡Ò¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ó¤òºÏÇÝ¤·¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¡Ò¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ó¤Î¤Û¤«¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ÉÊ¼ï¡Ò¥Ù¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥×¤¹¤º¡Ó¤òºÏÇÝ¤·ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¥Ù¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥×¤¹¤º¡Ó¤Ï¡¢»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¶¯¤¤´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ò¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ó¤ÈÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯2·îº¢¤«¤éÈÎÇä¤·¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
º£¸å¤Ï¡¢µ¬³Ê³°ÉÊ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥¸¥ã¥à¤ä¥ê¥¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë6¼¡»º¶È²½¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÀ¸»º¤«¤é²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¤¤¤Á¤´¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿©¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡§1296±ß¡Á2700±ß
¢¨À¸°é¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Ä«ºÎ¤ê¤¤¤Á¤´¡§1515±ß
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¶áÅ´É´²ßÅ¹¡áhttps://www.d-kintetsu.co.jp