¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ï´í¸±¤ÊÊý¸þ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×Ãæ¹ñ·³¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡¡¹â»Ô¼óÁê¡Ö´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¡×Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¹³µÄ¡ÄÃæ¹ñ¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¾ïÁàºî¡×
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï8Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤¬Ãæ¹ñ·³µ¡¤«¤é¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¡Ö¼«±ÒÂâµ¡¤¬Ãæ¹ñµ¡¤ò¿¼¹ï¤ËÁË³²¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«±ÒÂâµ¡¤Ï°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Î»ØÅ¦¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ©È¯¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¡×
8ÆüÄ«¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¾Ð´é¤Ç´±Å¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
°ìÊý¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¾®Ìî»û°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñÄ¹¡§
Ä©È¯¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£
°ðÅÄ¸µËÉ±ÒÁê
ÉðÎÏ¤Î°Ò³Å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ê¹Ô°Ù¡£
6Æü¸á¸å¡¢²ÆìËÜÅç²¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¾È¼Í¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬°°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ·±Îý¶õ°è¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡×¤ÈÌÔÈ¿ÏÀ¡£
¤³¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤Î´í¸±¤Ê¾õÂÖ
8Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¡Ä¡£
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÌÐÌÚ³°Áê¤Î3¿Í¤¬¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇÎ©¤ÁÏÃ¡£
ÆüÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬¡¢µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7Æü¸áÁ°2»þ¤Ë¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡£
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡§
ÃÙ¤¯¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï6Æü¤Î¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤Î²ÆìËÜÅç²¤Î¸ø³¤¾å¡£
Ãæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éJ-15ÀïÆ®µ¡¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¡¢ÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤òËÉ¤°¤¿¤á¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF¡Ý15ÀïÆ®µ¡¤¬¶ÛµÞÈ¯¿Ê¤·¤¿ºÝ¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¾È¼Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¾È¼Í¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡×¤Î´í¸±¤Ê¾õÂÖ¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
º£²ó¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Ë¡¢¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬È¿ÏÀ¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡§
¸½ºß¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡×¤ÎÌäÂê¤òÁû¤®Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Çò¹õ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ò¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë²¼¿´¡ÊÊÌ¤Ê°Õ¿Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤ë¤È8Æü¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë¡ÈºÆÈ¿ÏÀ¡É¤·¤¿¡£
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡§
¼«±ÒÂâµ¡¤Ï°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐÎÎ¶õ¿¯ÈÈÁ¼ÃÖ¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î»ØÅ¦¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÁ´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¸á¸å¤Î¹ñ²ñ¤ÇÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
ÆüÃæ´Ö¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò´Þ¤á¡¢°ú¤Â³¤¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡È¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Ãæ¹ñ¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®Ìî»û°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñÄ¹¡§
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Ï³ÊÃÊ¤Ë´í¸±¤ÊÊý¸þ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢Ä©È¯¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î´í¸±¤Ê¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ä¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡§
´ÏºÜµ¡¤¬Èô¹Ô·±ÎýÃæ¤ËÁÜº÷¥ì¡¼¥À¡¼¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÄÌ¾ï¤Î¼êË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Èô¹Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¾ï¤ÊÁàºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ï¡¢¹¶·â½àÈ÷°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÁÜº÷¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÇÂ³Åª¤Ë¾È¼Í¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤ÏÌµ¤¤¡×¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
