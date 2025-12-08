¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæ¡¢Æóµé·úÃÛ»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¢ª´§ÈÖÁÈ¤Î¡È½ËÊ¡¡É¤òÊó¹ð¡Ö¹ç³ÊµÇ°¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆüÊó¹ð¤·¤¿Æóµé·úÃÛ»Î»î¸³¤ò¹ç³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È´§ÈÖÁÈ¡É¤¬½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜ³ÊÅª¡ª¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæ¤¬¡Ö·úÃÛ»Î¤Ã¤Ý¤¤¼Ì¿¿¡×¸ø³«
¡¡¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Æóµé·úÃÛ»Î»î¸³¹ç³ÊµÇ°¤Ç¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¥±¡¼¥¤Î²èÁü¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤ÆËÜÆü19»þ¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«2»þ´ÖSP¡¡ºÇ¶¯Í¥ÅùÀ¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¥¡¼¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡ª´Ñ¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËÜÆü¡¢Æóµé·úÃÛ»Î»î¸³¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¹ç³Ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª(µã)´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¾ÆÆù¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¶ìÏ«¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤Ê¤¡¡£Îý½¬¤ÇÉÁ¤¤¤¿À½¿Þ¤Î°ìÉô¤ä¡¢·úÃÛ»Î¤Ã¤Ý¤¤¼Ì¿¿ºÜ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡¢¹ÅçÂç³Ø¤Î¹©³ØÉôÂè4Îà·úÃÛ³ØÉô¤òÂ´¶È¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï·úÃÛ¤Î¹½Â¤¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤É¡¢Â¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡£
