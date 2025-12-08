±Ç²è³¦¤Ç¼º¿¦¢ª»³ËÜÍ³¿¤ÎÄÌÌõ¤Ë¡¡Ìîµå¡¦ÄÌÌõ·Ð¸³¡Ö¥¼¥í¡×¤«¤é5²ó¤ÎÌÌÀÜ·Ð¤Æ¡¡Êì¹»¤Ç¸ì¤Ã¤¿ ¡ÈÂè2¤ÎÌ´¡É
¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤ëÄÌÌõ¤Î±àÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤Î¶å½£³Ø±¡¹â¹»½Ð¿È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±Ç²è³¦»þÂå¤Î±àÅÄ¤µ¤ó¡¿¥É¥¸¥ãー¥¹»³ËÜÅê¼ê¤Î¤½¤Ð¤Ç¡Ä¢¨µîÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
º£Æü¡Ê12·î8Æü¡Ë¡¢Êì¹»¤Ç¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£³Ø±¡¹â¹»¤Ç¹Ö±é¤·¤¿±àÅÄË§Âç¡Ê¤½¤Î¤À¡¦¤è¤·¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¡£±àÅÄ¤µ¤ó¤Ï±§¾ë»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¶å½£³Ø±¡¹â¹»»þÂå¤Ï½ÀÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2000Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤«¤éÅÏÊÆ¤·¡¢2003Ç¯¤«¤é±Ç²èÀ©ºî¤Î¾ÈÌÀ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è³¦¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ç»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÌõ ±àÅÄË§Âç¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡ÖÌ´¤¬ÇË¤ì¤Æ°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Äñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÌ´¤¬ÇË¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÂª¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤«¡×
Ìîµå·Ð¸³¥¼¥í¡¢ÄÌÌõ·Ð¸³¤â¥¼¥í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢5²ó¤ÎÌÌÀÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÀìÂ°ÄÌÌõ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±àÅÄ¤µ¤ó¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡ËËèÆüÃÏÆ»¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£ÆÃÊÌ¤ÊÎý½¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶áÆ»¤Û¤É±ó²ó¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤É¤³¤«¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
À¸ÅÌ¤«¤éÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿±àÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡£
±àÅÄ¤µ¤ó¡ÖÍ³¿Åê¼ê¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡¢ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ³¿Åê¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤½¤ì¤¬Ì´¡×
±àÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍè¥·ー¥º¥ó¤âÄÌÌõ¤È¤·¤Æ»³ËÜÅê¼ê¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
