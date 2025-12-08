¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè23Àï¡ÛÀÐÅÏæÆ°ìÏº¡¡¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Î½éÀï¤òº¹¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè23Àï¡×¤¬8Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢½éÆü¤Ï¿åÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤ä¤ä°¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á´¥ì¡¼¥¹¤Ç°ÂÄêÈÄ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀÐÅÏæÆ°ìÏº¡Ê23¡áÅìµþ¡Ë¤Ï1²ó¾è¤ê¤Î4R¤ò2¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£ÄÉ¤¤É÷¤ÈµÕÌÜ¤Î²¼¤²Ä¬¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ²ó¤ê¤Ë¤¯¤¤1¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à70¹æµ¡¤Ï¶á¶·¤Îµ¡Îò¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¥×¥í¥Ú¥é¤òÎ¾ÌÌÃ¡¤¤¤Æ¡¢¥®¥¢¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¸¡¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤Ç²ó¤êÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢¿¤Ó¤Ï¤Þ¤À¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°¸¡Æü¤è¤ê¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥×¥í¥Ú¥é¤ò´ñÎï¤ËÃ¡¤¤¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤âÀ°È÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¹½¤¨¡£Ç´¤ê¶¯¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¹¾¸ÍÀîÌµÅ¨¤ÎÉã¡¦Å´Ê¼¤¬¡Ö¡ÊæÆ°ìÏº¤Ï¡Ë¹¾¸ÍÀî¤ÎÁÇ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÆñ¿åÌÌ¤ò¤«¤Ê¤ê¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï1R1¹æÄú¡¢10R4¹æÄú¤Ë½ÐÁö¡£¥¤¥ó¤È4¥«¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¹¶Àª¤Ë½Ð¤ÆÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£