¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë°ÕÍß¡Ö¤¼¤Ò¤È¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐËÍ¤¬¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¡¡¥È¡¼¥¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ó£Ð¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£¸Æü¡¡£±£¹¡Á£²£±»þÊüÁ÷¡¡Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Î½¤ÎÅÄÃæ±Í¡¢Ãæ»³¤é¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉáÄÌ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¿½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï£·£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£±£±ËÜÎÝÂÇ¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ»î¹ç¤Ç¤Ï´ÇÈÄÄ¾·âÃÆ¤òÊü¤Á¾Þ¶â£±£°£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤è¤êÍèµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê£´ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£³èÌö¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤Ï¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤ÎÎò»ËÅª¼õ¾Þ¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÀäÂÐ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¬¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡£ÁöÎÝ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÆþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤À®ÀÓ¤¬½Ð¤»¤¿¤é¡×¤È³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤â½½Ê¬¡£
¡Ö¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È·Ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡£¤¼¤Ò¤È¤â¡Ê½é¼õ¾Þ¤Ï¡Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐËÍ¤¬¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£