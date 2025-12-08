¾®·ª½Ü¤¬³Ø¥é¥ó»Ñ¤Ç¡¢¹Ó¤¯¤ì¼Ô¤À¤¬½ã¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ëÉÔÎÉ¤òÇ®±é¡ª»³ÅÄ¹§Ç·¶¦±é¡Ö¥¯¥í¡¼¥ºZERO¡×
Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤ë¾®·ª½Ü¡£2005Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Ç¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÂè°ìÀþ¤ÎÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¾®·ª¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢2007Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¯¥í¡¼¥ºZERO¡×¤À¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¡×¤òÅÚÂæ¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖÎëÍöÃË»Ò¹âÅù³Ø¹»¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×Æ±»Î¤ÎßõÎõ¤ÊÀªÎÏÁè¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿¨¤ì¤¿¤éÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê±Ô¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¾®·ª½Ü¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª
ËÜºî¤Ç¾®·ª¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎëÍö¤Î"¤Æ¤Ã¤Ú¤ó"¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦ÂìÃ«¸»¼£¡£ÎëÍö¤ËÅ¾Æþ¤·¤Æ¤¤¿¸»¼£¤Ï¡¢Æ±¹»¤¤Ã¤Æ¤Î¥Ä¥ï¥â¥Î¡¦¶ÜÂôÂ¿ËàÍº(»³ÅÄ¹§Ç·)¤ËÉü½²¤ËÍè¤¿¥Á¥ó¥Ô¥é½¸ÃÄ¤ËÅö¿Í¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢µÕ¤ËÁê¼ê¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ë»þ¤Î¡¢¿¨¤ì¤¿¤éÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¡£¥ä¥¯¥¶¤¿¤Á¤òÃ¡¤¤Î¤á¤·¤¿¸å¤ËÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë»þ¤ÎÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ë¤Ï¡¢´öÂ¿¤Î½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ÷³Ê¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¡£
Â¿ËàÍº¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤Î¡¢ºÙ¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ò±Ç¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®·ª¼«¿È¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤Ë¿´¤ò¥°¥Ã¤ÈÄÏ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¤ÎÀ¹¤ó¤Ê·ìµ¤¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Î¾®·ª¤Î±éµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¸»¼£¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡ÖG¡¦P¡¦S¡×¤ÎÃç´Ö¤Ë°û¤ßÊª¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Î¡¢ÀÅ¤«¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶ì¤·¤µ¤ÈÇ®¤¬Þú¤ß½Ð¤ëÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿Ã¤Àî»þÀ¸(¶ÍÃ«·òÂÀ)¤¬Æþ±¡¤·¤¿¸å¡¢½Ã¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ó¤ì¶¸¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¡¢¸»¼£¤ÎÃæ¤Ë±²´¬¤¯Ç®¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÁÇÄ¾¤ÇÍÄ¤µ¤¬»Ä¤ë¸»¼£¤â¡¢¾®·ª¤¬½¨°ï¤Ê±éµ»¤ÇÌ¥¤»¤ë
¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ë¸»¼£¤ÎÍÄ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡¢¾®·ª¤ÏÈó¾ï¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤±éµ»¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¸»¼£¤¬"¤Æ¤Ã¤Ú¤ó"¤ò¼è¤ë¤Ù¤¯¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥Á¥ó¥Ô¥é¥ä¥¯¥¶¡¦ÊÒ¶Í·ý(¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±)¤È¸ì¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ç½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°©Âô¥ë¥«(¹õÌÚ¥á¥¤¥µ)¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë»×¤ï¤º»ëÀþ¤òÌÂ¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¦¤Ö¤Ê»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÎÉ¤é¤·¤¤¡¢Ìµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Î¸»¼£¤Ï¡¢¾¯¤·¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸»¼£¤¬Àï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼«Á³¤Ë¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¾®·ª¤Î±éµ»¤â¤µ¤¹¤¬¤È¸À¤¨¤ë¡£
·ö²Þ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÃæ¤Ç¸«¤»¤ëÇ®¤¤»Ñ¡¢¤Þ¤¿¡¢½ã¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ê¤É¡¢¾®·ª¤Ï¸»¼£¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¼«Á³¤Ë¡¢¤«¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Ó¤¯¤ì¤ÎÉÔÎÉ¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Êª¸ì¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦20Ç¯¶á¤¯Á°¤ÎºîÉÊ¤À¤¬¡¢Ç®¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾®·ª¤Î±éµ»¤ò¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áËÙ¿µÆóÏº
ÊüÁ÷¾ðÊó
¥¯¥í¡¼¥ºZERO
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î15Æü(·î)16:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥·¥Í¥Þ(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§¾®·ª½Ü ¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤± ¹õÌÚ¥á¥¤¥µ »³ÅÄ¹§Ç· ´ßÃ«¸ÞÏ¯ ±óÆ£·û°ì ¶ÍÃ«·òÂÀ ±ö¸«»°¾Ê ¾åÃÏÍºÊå