ÌÈµöÊÖÇ¼¤Î¹Ä¼£¡¢¤Þ¤¿¤â¹âµé¼Ö¹ØÆþ¡¡º£ÅÙ¤Ï¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼...¡Ö±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ½¬½êÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¹Ä¼£Áª¼ê¤¬¡¢2025Ç¯12·î6Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤¿¤â¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¶µ½¬½ê¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¡¼¤¹ ¤½¤ì¤Þ¤ÇÂô»³¼ÖÇã¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×
¹Ä¼£Áª¼ê¤Ï24Ç¯12·î²¼½Ü¡¢°¦¼Ö¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥×¥í¥µ¥ó¥°¥¨¤Ç³¹Ï©¼ù¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢25Ç¯3·î31Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¹Ä¼£Áª¼ê¤ÏYouTube¤Ê¤É¤ÇÌÈµöÊÖÇ¼¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ç¹âµé¼Ö¤Î¹ØÆþ¤òÊó¹ð¡£25Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢1969Ç¯¤Îµì¼Ö¡Ö¥·¥§¥Ù¥ë¡×¤ò900Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦ÌÈµö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÌÈµö¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤ÆÊÌ¤ËÇã¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î6Æü¤ÎYouTube¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°¦¼Ö¾Ò²ð¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖGT-R Premium edition T-spec¡×¤ò¸ø³«¡£¹Ä¼£Áª¼ê¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö¡Ø¤³¤Î¼Ö»ý¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ºÇ½ª·ÁÂÖ¤ä¤«¤é¡ÊÃÍÃÊ¡Ë¾å¤¬¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢Çã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼Åª¤Ê¡¢²¶³°¼Ö¤·¤«¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤µ¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¤«¤âÂç¹¥¤¤ä¤±¤É¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Ç¹âµé¼Ö¤Ã¤Æ¤Î¤¬Ç®¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡ÖÁá¤¯±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ½¬½êÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖÈ¿¾Ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ä¨¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÍ¤Ê¤ó¤Ç¡×¡Ö±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ¨¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤êÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¼Ö¤ÎÃÍÃÊ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È ¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö2400Ëü¤°¤é¤¤¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¹Ä¼£Áª¼ê¤Ï12·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤Þ¤¿±¿Å¾½ÐÍè¤ë¤è¤¦¶µ½¬½ê¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¡¼¤¹ ¤½¤ì¤Þ¤ÇÂô»³¼ÖÇã¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¡£
