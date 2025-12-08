Mr.¥«¥éー¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥³¥¢¡×¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¡Ö¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥Ø¥¤¥º¡×¤Î2¿§¤¬12·î12Æü¤è¤ê½Ð²Ù³«»Ï
¡Ú¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥³¥¢¥«¥éー ¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥Ø¥¤¥º ¥Àー¥¯¥Ö¥ëー/¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡Û 12·î12Æü ½Ð²ÙÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ495±ß
¡¡GSI¥¯¥ì¥ª¥¹¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ëÅÉÎÁ¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥³¥¢¥«¥éー ¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥Ø¥¤¥º ¥Àー¥¯¥Ö¥ë/¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤¬12·î12Æü¤è¤ê½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ495±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥³¥¢6¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëAC¡Ö¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥Ø¥¤¥º¡×¤Î¥Àー¥¯¥Ö¥ëー¤È¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÅÉÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖSCHNEIDER NACHTREIHER/40E ¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥Ø¥¤¥º¡×¤Î¤ÎºÌ¿§¸«ËÜÅÉÁõ¿§¤òºÆ¸½¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Î³»Ò¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Ä´¿§¤ÎÆñ¤·¤¤½ÅÎÌ´¶¤¢¤ë¿§Ì£¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¿·À½ÉÊ¾ðÊó¡Û- GSI¥¯¥ì¥ª¥¹¡¡¥Û¥ÓーÉô (@creoshobby_info) December 8, 2025
¥á¥«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¡¦¥³¥¢¡×¥·¥êー¥ºÅÐ¾ìµ¡ÂÎ¤ÎMr.¥«¥éーÆÃ¿§¥·¥êー¥º¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡ª
Âè°ìÃÆ¤Ï㈱Ôè²°¤è¤êº£·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖSCHNEIDER NACHTREIHER/40E¡Ä pic.twitter.com/xFXTaUSi8s
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.