¡ÖÌë²ó¤êÀèÀ¸¡×¿åÃ«½¤¤µ¤ó¡¡Âç³ØÀ¸¤Ë¥ªー¥Ðー¥Éー¥º¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¡×Ê¡²¬
¡ÖÌë²ó¤êÀèÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿åÃ«½¤¤µ¤ó¤¬8Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤òË¬¤ì¡¢ÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Âç³ØÀ¸¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µ×Î±ÊÆÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß¹Ö±é²ñ¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¿åÃ«½¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¼Ìë¤ÎÈË²Ú³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¼ã¼Ô¤ÎÈó¹ÔËÉ»ß¤ä¹¹À¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÌë²ó¤êÀèÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸¤Ê¤É¤ª¤è¤½50¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢³ÐÀÃºÞ¤äÂçËã¤Ê¤É¤Î°ãË¡ÌôÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÔÈÎÌô¤ò´Þ¤à°åÌôÉÊ¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥Ðー¥Éー¥º¡×¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìë²ó¤êÀèÀ¸¡¦¿åÃ«½¤¤µ¤ó
¡Ö½èÊý¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢°û¤àÊ¬¤Ë¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê¤«¤¼Ìô¤ò¡Ë30¾û¡¢40¾û°û¤á¤Ð³ÐÀÃºÞ1²ó¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌôÊª¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£