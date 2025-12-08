22»þÁ°¤Ëµ¢Âð¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë45ºÐÉ×¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¸µÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¡×¤ÎÉâµ¤¤Î¸½¾õ¡£Â©»Ò¤Î°Õ³°¤ÊËÜ²»
¡ÖÇ¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤Ç»Ò¶¡¤òÄü¤á¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð»º¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È½Ð»º¤ä°é»ù¤ÎÉÔ°Â¡¢¸ÉÎ©´¶¤Ê¤É¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¤¦¤Ä¤äÅ¬±þ¾ã³²¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬É×ÉØ´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£ÃµÄå¤ÏÄ´ºº¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¡£»³Â¼¤µ¤ó¤ÏÁêÃÌ¤«¤éÄ´ºº¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ÍÍê¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤¬¿´¤Î¥±¥¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÎã¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ëº¤Æñ¤äÇº¤ß¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¡ÖÃµÄå¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¿´¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Ï¢ºÜ22²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢IT´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë45ºÐ¤ÎÀµË§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£Æ±¤¸ºÐ¤ÎºÊ¤¬¡ÖËÜµ¤¤ÎÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÈÊÌ¤ì¤µ¤»¤¿¤¤¡×ÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¡£
ÀµË§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ëº§Á°¤ËÇ¥¿±¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆºÊ¤¬Â¨ÂÄÂÛ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÊ¬ÊÚÈñÍÑ¤¹¤é½Ð¤¹¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Çº£¤Ç¤âº¨¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀµË§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´¿È¶¦¤Ë¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÉâµ¤¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ËÎ¥º§¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¡£¼Â¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç·èÃÇ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë²¶¤Î»Ò¡©¡×¤¬¼öÇû¤Ë¡Ä
Æó¿Í¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤¿Âç¼êµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£21ºÐ¤Î»þ¤ËºÊ¤Ï¡ÖÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂà¿¦¤·¼«Á³¾ÃÌÇ¡£ÀµË§¤µ¤ó¤â¾å»Ê¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤è¤ê26ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¡¢ÊÆ¹ñÎ±³Øµ¢¤ê¤Î½¾·»Äï¤ÈIT´ØÏ¢²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¶öÁ³¤ÎºÆ²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢27ºÐ¤Î»þ¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¡¢28ºÐ¤Î»þ¤ËºÊ¤ÏÇ¥¿±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµË§¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²¶¤Î»Ò¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÊ¤Ï·ãÅÜ¤·ÂÄÂÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµË§¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤ÏÅö»þ¤ÎÀµË§¤µ¤ó¤Ï¡¢½Ð»ºÈñÍÑ¤ò½Ð¤»¤ë¤À¤±¤Î¤ª¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¯ÇúºÞ¤ËÀµË§¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ð»ºÈñÍÑ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»Å»öÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£Æ±À³¤ò»Ï¤á30ºÐ¤Ç·ëº§¡£31ºÐ¤Î»þ¤ËÄ¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÏÍµÊ¡¤ÊÀì¶È¼çÉØÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êíµ1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Â©»Ò¤¬¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢Åê»ñ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ËÀµ¼Ò°÷¤ÇÆþ¼Ò¡£ºÊ¤ËÆ¬¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤ÀµË§¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤Ë·ÐºÑÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¸½ºß14ºÐ¤ÇÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âºÊ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«Ã»´ü¤ÎÉâµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏËÜµ¤¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÄ´ºº¤ò°ÍÍê¡£¡Ö»Ò¶¡¤òÌµÃÇ¤ÇÂÄÂÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºÊ¤À¤«¤é²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Î¥º§¤À¤±¤ÏÁË»ß¤·¤¿¤¤¡×¤È»ä¤¿¤Á¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö22»þÁ°¤Ë¤Ï²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×
ÀµË§¤µ¤ó¤ËºÊ¤ÎÀ¸³è¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÄ«7»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤21»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµË§¤µ¤ó¤ÏºÊ¤«¤é¡Ö²È¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¤È¼ÙËâ¤À¤«¤é22»þÁ°¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÊ¤¬¡Ö½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦2Çñ3Æü¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀµË§¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ã¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö22»þÁ°¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈºÊ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶ÄÅ·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÅöÁ³¤È¤·¤Æ¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤¹¤ë´Ø·¸¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ê¤é´°Á´¤ËµÔÂÔ¤Ç¤¹¡£
Ä«¤«¤é¼«ÂðÁ°¤ÇÄ¥¤ê¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤«¤é¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¾ïÃó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î½îÌ±Åª¤Ê½»Âð¤«¤é¤Ï¾¯¡¹Éâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÏÀµË§¤µ¤ó¤¬ºÊ¤Î´õË¾¤Ë½¾¤¤¡¢¸½¶â°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Êª·ï¤È¤Î¤³¤È¡£
Ä«7»þ¡¢ºÊ¤ÈÂ©»Ò¤¬¶¦¤Ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤ÏÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¢¤ê¡¢ÇØ¤¬¹â¤¯¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ·¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¤¤¥È¥ì¥ó¥Á¤Õ¤¦¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤Ë¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ï¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ø¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»ØÎØ¤¬µ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»äÅ´¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤ÇÌÀ¤é¤«¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥°¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤Ç²èÁü¸¡º÷¤·¤¿¤é¡¢1Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ºÊ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹â²Á¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎºÍÇ½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤À¼ÖÆâ¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Â©»Ò¤È²¿¤«²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢Î¥º§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÂ©»Ò¤ÏºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤È¡¢ÀµË§¤µ¤ó¤¬¡ÖÎ¥º§¤òÁË»ß¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¡¢ÅÔ¿´¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ºÊ¤Ï¾®Áö¤ê¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Æ£ÂôÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé½»Âð³¹¤¬¤¢¤ë±Ø¤ÇÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¹ëÅ¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1»þ´Ö¤Û¤ÉÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ò¼êÇÛ¤·¤ÆÂÔµ¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÐÄ¥¡×¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡Ä
15»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Õ¤¦¤ÎÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿ºÊ¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÎÏ¤¬¶¯¤¤ÃËÀ¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤Ï¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿´éÎ©¤Á¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤Ï±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤âºÊ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸¤ò³«¤±¤Æ¡¢Âç·¿¤Î³°¹ñ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢²Ï¸ý¸Ð¶á¤¯¤Ç²¼¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤Î¹âµé¥³¥Æ¡¼¥¸¤Ç1Çñ¤·¡¢ÍâÆü¤â12»þ¤Þ¤ÇÁ´¤¯Æ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ë¤È¤³¤³¤Ï1Çñ10Ëü±ß¤Ç¤¹¡£½Ð¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢ºÊ¤¬½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ºÊ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¶»¤òÆÍ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤Î±¿Å¾¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ó¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¡£ÃËÀ¤Î¼«Âð¤ËÌá¤ê¡¢1Çñ¤·¤Æ¤«¤éÍâÆü¤Ï2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯½Ð¶Ð¡£ÃËÀ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÈþÍÆ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤òÊ£¿ô·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¹¤¯»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤Ï¼«¿®¤È¤ª¶â¤Î¤¢¤ë¶ÚÆù¼Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹
°Ê¾å¤òÀµË§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤¬¹¥¤¤½¤¦¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¶ÚÆù¼Á¤Ê¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤Ï¡¢ÉÔËþ¤äÉÔ°Â¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤¬ºÊ¤ÎÍ×µá¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Äã¤¤°·¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ì¤ÆÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏºÊ¤Ï¶³¦À¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÂÄÂÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤«¤é¡¢µ¤Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤ËË½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ¤Ê¬¤äÂÖÅÙ¤¬·ã¤·¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¸«¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÉÒ¤Ê¶²ÉÝ¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤ÆÂ©»Ò¤Ë¤âµÔÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¤è¤¯¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¶«¤ÖÂ©»Ò¤òÈ¤¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Û¤ÉÃ¡¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë½¾·»ÄïÉ×ºÊ¤Î²È¤ËÂ©»Ò¤òÈòÆñ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÌëÃæ¤ËÆÍÈ¯Åª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹
ÀµË§¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Å»öÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºÊ¤ËÂ¿³Û¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿22»þÁ°¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ºÊ¤«¤é¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËºÊ¤ÈÆùÂÎÅª¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤âÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤ÆË¬¤Í¤ë¤È¡¢´é¤òÆÞ¤é¤»¤ÆÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌëÃæ¤ËÆÍÈ¯Åª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ËÍ¤Ï¤½¤Ã¤ÁÊýÌÌ¤Ï¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡È½÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌô¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¿¤Ó¡¢½½Ê¬¤Ê»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤Ï¡¢ÀµË§¤µ¤ó¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î·ò¹¯¤ÏÄê´ü¸¡¿Ç¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÂ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÀº¿À²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢ÀµË§¤µ¤ó¤Ë¤ÏDVÈï³²¼Ô¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡¢Ìµµ¤ÎÏ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£´¶¾ð¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤ÆºÊ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤¬¤ÆPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ä¤¦¤ÄÉÂ¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤ÎËÜ²»
¤½¤Î¸å¡¢ÀµË§¤µ¤ó¤ÏÀº¿À²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÅ¬±þ¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤À¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1½µ´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤é¡¢¿´¿È¤ÎÄ´»Ò¤¬À°¤¤¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂ©»Ò¤¬Çñ¤Þ¤ê¤Ë¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀµµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡ÈÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Ë¡ÈÎ¥º§¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÈËÍ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤È¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤¤¤è¡É¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Â©»Ò¤ÏºÊ¤ÎÃËÀ´Ø·¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¶²ÉÝ¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºÊ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÏÂ©»Ò¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Î¥º§¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤«¤éÀµË§¤µ¤ó¤ÏºÊ¤ÈÊÌµï¡£¤½¤³¤ËÂ©»Ò¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÊ¤«¤é¡Ö²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£ºÊ¤ÏÎ¥º§¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ë¡³°¤Ê°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»£¤Ã¤¿¾Úµò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÊ¤Î»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë²¶¤Î»Ò¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤É¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤ËÄ¹Ç¯DV¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÀµË§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Ï22»þÁ°¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀµË§¤µ¤ó¤È¤Ê¤¼·ëº§¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÊ¤ÎË½¸À¤äÂ©»Ò¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤Î¾Úµò¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉâµ¤¤Î¾Úµò¤Ï½½Ê¬¤ËÀµË§¤µ¤ó¤«¤éÎ¥º§¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÊ¼«¿È¤â¿´¤Î¥±¥¢¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¶â¤ÏÂ©»Ò¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡£º£¸å¤ÏÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ººÎÁ¶â¤Ï35Ëü±ß¡Ê·ÐÈñÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û½Ð»º¤µ¤»¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä45ºÐ¤ÎÉ×¤¬¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿ºÊ¡×¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¼º¸À